Евгений Туриев назначен замом руководителя Росавтодора

https://news.ru/storage/news/7079ce1696bb612df6f474c0e3cce648/d7864cd3-6a83-4cf2-a10a-78c525a60d4f_850.jpg Aleksey Bychkov/Global Look Press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Евгения Туриева. Ранее он руководил управлением строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора.

«Назначить Туриева Евгения Викторовича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — говорится в распоряжении кабмина.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.