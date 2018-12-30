Евгений Туриев назначен замом руководителя Росавтодора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Евгения Туриева. Ранее он руководил управлением строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора.
«Назначить Туриева Евгения Викторовича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — говорится в распоряжении кабмина.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.