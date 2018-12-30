USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,863.12 $
МОСКВА-3°C17:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Евгений Туриев назначен замом руководителя Росавтодора

Aleksey Bychkov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил на пост заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Евгения Туриева. Ранее он руководил управлением строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора.

«Назначить Туриева Евгения Викторовича заместителем руководителя Федерального дорожного агентства», — говорится в распоряжении кабмина.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Оксаны Тарасенко на должность заместителя министра экономического развития РФ. До этого 35-летняя выпускница юрфака МГУ занимала должность помощника министра экономразвития.


#медведев #Росавтодор
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
политика 17:20, 30 декабря 2018
Медведев назначил руководителя транспортного надзора
общество 01:32, 25 декабря 2018
Росавтодор повысит лимит скорости на федеральных трассах
политика 18:47, 1 декабря 2018
Астахова освободили от должности в Росавтодоре
Лента новостей
происшествия 17:48
Люди погибли в ДТП на Южном Урале
в мире 17:43
Киев закупит 20 видов вооружения для ВСУ
в мире 17:34
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии
в мире 17:25
Франция и Великобритания усилят меры против мигрантов
политика 17:20
Медведев назначил руководителя транспортного надзора
Другие новости
экономика 16:46
Оксана Тарасенко назначена замминистра экономразвития РФ
экономика 13:34
Россельхознадзор запретил корм из Европы
экономика 13:12
Приставы станут ускоренно списывать штрафы ГИБДД
экономика 11:14
Выплаты пенсий горнякам ГПС возобновятся в 2019 году
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top