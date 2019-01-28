Санкции не мешают торговать с Европой

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Государства ЕС наращивают товарооборот с Россией

Страны «санкционного лагеря» показали лучшие результаты по восстановительному росту торговли с Россией. Среди них первое место заняла Польша, которая увеличила товарооборот с РФ на 37,5% до $17,8 млрд, по сравнению с январём-октябрем 2017 года, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В январе-октябре 2018 года внешнеторговый оборот России составил $567 млрд, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Росстат выделил 27 стран, значительно нарастивших товарооборот. 17 из них поддерживают антироссийские санкции», — отмечают авторы обзора.

Фактор страха

По их данным, торговля с этими странами составила 48% от общего товарооборота РФ за 10 месяцев 2018 года и достигла $271,6 млрд. В лидерах (вслед за Польшей) оказалась Молдавия: объём её торговли с Россией прибавил 31%. На третьем месте — Швейцария (+ 30,1%). Тем не менее, ни одной из стран не удалось приблизиться к досанкционному уровню, достигнутому в 2013 году. Ближе всех к «цели» по итогам года подошла Бельгия с результатом 99,6% от досанкционного показателя. У США — 92,6%, у Молдавии — 91,8%. Меньше всего удалось отыграть падение товарооборота с РФ Латвии — 38,7%, Украине — 39,5% и Италии — 50,8%.

«Следует учитывать, что в сфере внешней торговли санкции являются скорее фактором страха, чем всеобъемлющим комплексом запретительных мер. Работает „эффект прокаженного“: страна, попавшая под санкции, по-прежнему потенциально может торговать большей частью производимых в ней товаров, санкции этому не препятствуют. Зарубежные партнеры просто перестают покупать», — поясняет News.ru председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Ничего личного, просто бизнес

Что касается торговых отношений между РФ и США (в прошлом году товарооборот составил $25,5 млрд), в них также на первый план выходит прагматизм. По сравнению с 2013 годом практически вдвое выросли объёмы поставок в США российских чёрных металлов, на 64% - драгоценных камней, на 6% - нефти.

«Ничего личного, просто бизнес — так можно охарактеризовать эту ситуацию. Страна, которая в вопросе антироссийских санкций проявляет наибольшую активость, стала одним из лидеров восстановления товарооборота с РФ. За время санкций Россия нарастила долю экспорта в торговле со Штатами с 40% до 49%, а импорт упал с 60% до 51%. Сейчас мы торгуем с США практически на паритетной основе», — говорит Елена Трубникова.

Страны ЕС и ряд других, таких как Швейцария, всегда являлись основными торговыми партнёрами России, напоминает профессор ВШЭ Алексей Портанский. По его словам, до украинского кризиса на Евросоюз у нас приходилось 52% внешнеторгового оборота.

«Изменить эту ситуацию не так просто. В связи с санкциями, эта цифра упала примерно до 46%. Но европейские государства по-прежнему занимают первое место по товарообороту в РФ. И, собственно, это они ввели санкции, а Россия не стремится сворачивать торговлю с ними. Тем более, что у нас целый ряд отраслей зависит от поставок из развитых стран», — рассуждает эксперт в комментарии для News.ru.

По словам Портанского, в структуре импорта из Европы доминируют продукция машиностроения и приборы. Поэтому Москва выступает за то, чтобы санкции, в идеале, были сняты, и чтобы не сворачивалась торговля. Рост товарооборота с ЕС в полной мере отвечает российским интересам. David Tanecek/CTK/Global Look Press

Торговля опережает политику

О том, что Россия — важнейший торговый партнёр Евросоюза, занимающий место после США, Китая и Швейцарии, пишет и польский портал Wnp.pl. По данным автора статьи Ханны Лучкевич, для Польши РФ остаётся третьим по значимости импортёром, после Германии и Китая. Решающую роль в этом играют такие факторы, как географическое положение, культурная близость, исторические традиции и зависимость от поставок российского газа.

«Некоторые запрещённые европейские продукты до сих пор попадают в Россию путём реэкспорта из других стран. Каждый, например, знает, что яблоки с белорусскими документами на самом деле приезжают из Польши. Торговля просто на шаг опережает политику», — отмечает Лучкевич.

В своей статье она указывает на тот момент, что ЕАЭС, в состав которого РФ входит наряду с Белоруссией, Казахстаном и Арменией, стал ориентироваться на европейское законодательство (хотя задумывался как противовес Евросоюзу). Зачастую технические регламенты России и ЕАЭС непосредственно опираются на соответствующие тексты европейских директив и нормативных документов. Уже сейчас в ЕАЭС действует около 30 отраслевых норм, заимствованных из правовой системы ЕС. Более того, пишет Wnp.pl., члены Евразийского экономического союза признают около 6 тысяч европейских стандартов на отдельные товары, благодаря чему те могут экспортироваться на российский рынок без дополнительного контроля и сертификации.

Впрочем, продолжает автор материала, развитию экспорта в Россию по-прежнему мешают разнообразные тарифные и нетарифные барьеры. Доступ на рынок осложняют, в частности, недостаточный уровень защиты торговых марок, фитосанитарные и ветеринарные ограничения, количественные квоты, а также затянутые бюрократические процедуры.