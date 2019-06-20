Главы государств и правительств Европы 20 июня продлили на полгода экономические санкции против России, срок которых должен истечь 31 июля.
Санкции против России единогласно продлены ещё на полгода из-за недостаточного выполнения Минских соглашений, — цитирует представителя Евросовета
ТАСС.
Процедурным решением, а также оформлением всех нужных бумаг займётся министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.
Как ранее писал News.ru, срок действия санкций, введённых Евросоюзом в отношении России из-за возвращения в её состав Крыма, продлены на год.