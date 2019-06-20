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Курс доллара упал во время торгов на Московской бирже, показав минимум с апреля 2019 года. Он снизился до 63,97 рубля.

Евро опустился до 71,58 рубля. Центробанк установил официальный курс этих валют на уровне 64,3352 и 72,2291 рубля соответственно. Ранее News.ru писал, что Московская биржа сообщила о падении курса евро ниже...