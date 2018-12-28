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ЕС опубликовал решение о продлении санкций против России

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Решение о продлении экономических санкций в отношении России опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после опубликования и действует до 31 июля 2019 года.

13 декабря глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что ЕС продлил санкции против России на полгода из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений.

Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Пётр Порошенко назвал символичным продление Евросоюзом антироссийских санкций в преддверии Нового года. При этом он добавил, что Москва «познает цену агрессии на Донбассе».


#санкции #евросоюз
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