ЕС опубликовал решение о продлении санкций против России

Решение о продлении экономических санкций в отношении России опубликовано в официальном журнале Евросоюза.
Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после опубликования и действует до 31 июля 2019 года.
13 декабря глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что ЕС продлил санкции против России на полгода из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений.
Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Пётр Порошенко назвал символичным продление Евросоюзом антироссийских санкций в преддверии Нового года. При этом он добавил, что Москва «познает цену агрессии на Донбассе».