ЕС опубликовал решение о продлении санкций против России

https://news.ru/storage/news/400bf99de459d352989adb684248bf60/7748adb8-8eec-4a96-814c-2a3236c74f5e_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение о продлении экономических санкций в отношении России опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после опубликования и действует до 31 июля 2019 года.

13 декабря глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что ЕС продлил санкции против России на полгода из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений.

Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Пётр Порошенко назвал символичным продление Евросоюзом антироссийских санкций в преддверии Нового года. При этом он добавил, что Москва «познает цену агрессии на Донбассе».