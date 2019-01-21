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ЕС ввёл санкции против руководителя ГРУ

Сергей Бобылев/ТАСС

экономика [ версия для печати ]

Евросоюз ввел санкции против руководства ГРУ из-за отравления Скрипалей. Всего под санкции из-за химоружия попали девять человек и одна компания.

Речь идёт о двух должностных лицах ГРУ, а также руководителе и заместителе начальника российской разведки. Последний был ответственен за хранение, транспортировку и использование в Солсбери ядовитого нервного агента 4 марта 2018 года.

Санкции также коснулись сирийского научно-исследовательского центра (SSRC), который занимается разработкой химоружия, и пятерых его сотрудников.

Рестрикции предполагают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к намерениям Брюсселя ввести новые санкции против РФ из-за «дела Скрипалей». По версии Кремля, доказательств причастности России к этому преступлению нет, писал News.ru.


#санкции #скрипали #евросоюз
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