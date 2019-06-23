Евросоюз рассматривает вариант создания альтернативны ВТО из-за попыток Дональда Трампа заблокировать работу арбитражного суда организации. По некоторым данным, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём уже провела переговоры с радям стран о формировании новой инстанции.
В её состав, согласно проекту, войдут три человека, отобранные генеральным директором ВТО из числа бывших членов апелляционного суда ЕС.
Поводом для принятия таких мер стало введение США штрафных пошлин на товары из стран-игроков ВТО. При этом Вашингтон также пытается заблокировать работу апелляционного суда, препятствуя назначению новых судей. Это может привести к парализации работы ВТО в сфере разрешения торговых споров, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.