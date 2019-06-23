https://static.news.ru/photo/227cc85c-95e8-11e9-bb97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Евросоюз рассматривает вариант создания альтернативны ВТО из-за попыток Дональда Трампа заблокировать работу арбитражного суда организации. По некоторым данным, еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём уже провела переговоры с радям стран о формировании новой инстанции.

В её состав, согласно проекту, войдут три человека, отобранные генеральным директором ВТО из числа бывших членов апелляционного суда ЕС.

Поводом для принятия таких мер стало введение США штрафных пошлин на товары из стран-игроков ВТО. При этом Вашингтон также пытается заблокировать работу апелляционного суда, препятствуя назначению новых судей. Это может привести к парализации работы ВТО в сфере разрешения торговых споров, передаёт « Коммерсант ».

Как ранее писал News.ru, Трамп не исключил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным тему «вмешательства» в президентские выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах осенью 2020 года.