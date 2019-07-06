Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал приказ о кадровых перестановках в Центральном банке Турции. Согласно документу, руководитель главного финансового регулятора страны Мурат Четинкая отправлен в отставку.
Его место занял бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал. Об этом сообщает агентство
Ранее News.ru сообщал, что Эрдоган назвал «грабежом» намерение Вашингтона исключить Анкару из программы поставок истребителей F-35. Он отметил, что турецкая сторона заплатила за самолёты около полутора миллиона долларов и получила четыре из 116 истребителей.