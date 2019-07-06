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Новый российский газопровод «Северный поток — 2» способен предотвратить газовый кризис в Европе. С ним она может столкнуться уже ближайшей зимой в случае прекращения транзита газа через территорию Украины.

Такое мнение высказал экономист и бывший высокопоставленный сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар в статье, опубликованной L’Opinion. По словам эксперта, «Северный поток — 2» имеет неоспоримые экономические преимущества. Из-за...