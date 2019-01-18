Эр-Рияд вложит миллиарды в нефтехимическую отрасль РФ

https://news.ru/storage/news/768da347546d526e6c11e7ee15924ee7/6cc9e472-c346-4ef9-a493-2e4c4c533b0b_850.jpg Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Саудовская Аравия собирается инвестировать в нефтехимическую отрасль России миллиарды долларов. Москва ответит Эр-Рияду аналогичными инвестициями.

Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

«Мы обсуждали с главой Российского фонда прямых инвестиций расширение базы инвестиционных проектов и вложение очень крупных инвестиций не только в газовую отрасль, но и в нефтехимическое производство в России, где существует почва для многообещающего будущего», — сказал аль-Фалих в эфире телеканала «Аль-Ихбария».

Министр отметил, что новые сделки могут быть заключены уже в 2019 году. В настоящее время сумма партнёрства двух стран составляет $10 млрд. Она увеличится в несколько раз.

Ранее News.ru сообщал, что, по мнению аль-Фалеха, Россия снижает добычу нефти недостаточно быстро. Снижение нефтедобычи Москвой в рамках договорённостей ОПЕК+ могло бы идти и более быстрыми темпами. В то же время аль-Фалех выразил уверенность, что Россия позитивно повлияет на баланс нефтяного рынка.