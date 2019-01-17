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Equinor и SOCAR займутся разведкой на Каспии

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Норвежская компания Equinor и госнефтекомпания Азербайджана SOCAR совместно займутся разведочными работами на азербайджанских месторождениях. В компаниях уже начали работу по разработке соответствующих планов.

Соглашения между сторонами были подписаны в конце мая 2018 года, сообщает азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источник в норвежской компании. В частности, первое соглашение — это risk-service-контракт (RSA) по месторождению Карабах в азербайджанском секторе Каспия, а второе — соглашение о разделе добычи (PSA), а также о разведке на перспективных структурах Дан Улдузу, Ашрафи и Айпара. В соответствии с договорённостями предусмотрено долевое распределение 50 на 50.

Работа по выработке плана оценочных и разведочных мероприятий ведётся совместно с SOCAR, сообщил источник агентства, однако подробностей раскрывать не стал.

Нефтегазовое месторождение Карабах было открыто в 2000 году. Оно расположено в 130 километрах восточнее Баку на глубине от 250 до 400 метров. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа. SOCAR является оператором проекта и прогнозирует получение первой продукции с месторождения в 2021 году.

Как ранее писал News.ru, на шельфе Норвегии нашли новые запасы газа и конденсата. Об этом сообщила норвежская Equinor.


#Азербайджан #НОРВЕГИЯ #Каспий #разведка #SOCAR
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