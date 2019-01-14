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Месторождение в Омане будут разрабатывать Eni и Oman Oil

Ernesto Arbitraggio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Итальянская Eni совместно с оманской государственной Oman Oil будут проводить разведку и добычу на месторождении в Омане. Соответствующий документ был подписан с Министерством нефти и газа страны.

Как следует из сообщения итальянской компании, разведка и добыча будут проводиться на Блоке 47. Итальянской компании будет принадлежать 90% в проекте, Oman Oil — остальные 10%.

Месторождение занимает площадь более 8,5 тыс. квадратных километров и находится в оманской провинции Эд-Дахилия.

Как ранее писал News.ru, российский ЛУКОЙЛ зарегистрировал новую дочернюю компанию в Нигерии. Ею стала Lukoil Upstream production Nigeria LTD.


#контракт #разработка #месторождение #Eni #Оман
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