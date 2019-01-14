Месторождение в Омане будут разрабатывать Eni и Oman Oil

Итальянская Eni совместно с оманской государственной Oman Oil будут проводить разведку и добычу на месторождении в Омане. Соответствующий документ был подписан с Министерством нефти и газа страны.
Как следует из сообщения итальянской компании, разведка и добыча будут проводиться на Блоке 47. Итальянской компании будет принадлежать 90% в проекте, Oman Oil — остальные 10%.
Месторождение занимает площадь более 8,5 тыс. квадратных километров и находится в оманской провинции Эд-Дахилия.
Как ранее писал News.ru, российский ЛУКОЙЛ зарегистрировал новую дочернюю компанию в Нигерии. Ею стала Lukoil Upstream production Nigeria LTD.