НПО «Энергомаш» произвело двигатели для всех заказанных ракет «Протон-М» и прекратило их выпуск. Об этом сообщил гендиректор предприятия Игорь Арбузов.
Мы практически прекратили производство с учётом того, что создан необходимый задел, чтобы центр имени Хруничева собрал необходимое количество ракет для завершения этой программы, — сказал РИА Новости Арбузов.
Он также отметил, что возобновить производство возможно в случае появления новых контрактов.
Как писал News.ru, стали известны подробности повторного запуска астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ». Он был отменён из-за трещины на трубопроводе второй ступени ракеты-носителя «Протон-М». Специалисты в итоге заварили трещину и загерметизировали её клеем. Работы проводились на Байконуре.