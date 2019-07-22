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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия несколько лет подряд занимает первое место в мире по экспорту пшеницы, и к 2024 году будет экспортировать зерна на $11 млрд.

Российская Федерация не первый год занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. По прогнозам Минсельхоза, в 2024 году зерновые останутся лидером российского экспорта с объёмом более $11 млрд, —...