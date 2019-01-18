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En+ подтвердила планы сократить долю Дерипаски ниже 50%

Игорь Руссак/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

Прямая и косвенная доля бизнесмена Олега Дерипаски в компании En+ снизится ниже 50%. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно опубликованной информации, доля прямого и косвенного владения попавшего под санкции США российского бизнесмена в En+ Group будет снижена до менее чем 50%.

Как ранее сообщал News.ru, управление по контролю над иностранными активами в США намеревалось снизить долю Олега Дерипаски в компании En+. В настоящее время бизнесмену принадлежит 70% акций.

После снижения его доля составит 44,95%. При этом он не сможет увеличить её в будущем.


#акции #санкции #ОлегДерипаска #доля
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