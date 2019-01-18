En+ подтвердила планы сократить долю Дерипаски ниже 50%

https://news.ru/storage/news/97923a5a9dc6756f5f3095cdc985935d/8774ef2d-d4f1-4504-9571-7711746d60e7_850.jpg Игорь Руссак/РИА Новости

Прямая и косвенная доля бизнесмена Олега Дерипаски в компании En+ снизится ниже 50%. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно опубликованной информации, доля прямого и косвенного владения попавшего под санкции США российского бизнесмена в En+ Group будет снижена до менее чем 50%.

Как ранее сообщал News.ru, управление по контролю над иностранными активами в США намеревалось снизить долю Олега Дерипаски в компании En+. В настоящее время бизнесмену принадлежит 70% акций.

После снижения его доля составит 44,95%. При этом он не сможет увеличить её в будущем.