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En+ Group перезарегистрировалась с острова Джерси на территорию Российской Федерации. Соответствующее уведомление прислала «Корпорация развития Калининградской области».

En+ Group зарегистрирована в качестве международной компании публичного акционерного общества в Едином государственном реестре юридических лиц РФ, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, дети Олега Дерипаски, несовершеннолетние Пётр и Мария, владеют долей в 3,42% в En+. Голоса по их пакетам в рамках договорённостей с американским Минфином переданы в трастовый фонд.