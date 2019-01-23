Владельцы электроплит потеряют льготы

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Правительство обсудит соцнорму потребления электроэнергии

Ввод для населения соцнормы потребления электроэнергии и отмена льготных тарифов для владельцев электроплит — эти две идеи Минэкономразвития наделали немало шума. Эксперты отнеслись к ним с тревогой, пользователи соцсетей выразили возмущение, нашлись у них противники и в правительстве. Предложения будут обсуждаться на анонсированном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, при этом, как уверяет его представитель Илья Джус, будут учтены социально-экономические последствия, прежде всего, рост финансовой нагрузки на отдельные категории граждан.

Отреагировали на ситуацию и в Кремле, где, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ожидают «консолидированной позиции правительства». С учётом того, что глава Минстроя Владимир Якушев во время парламентского часа в Госдуме заявил об отрицательном отношении своего ведомства к инициативам МЭР, о какой-либо консолидации в этом вопросе пока говорить рано.

Задуманная Минэкономразвития масштабная реформа в сфере бытовых энергоуслуг по своему резонансу и воздействию на умы сопоставима с повышением пенсионного возраста и НДС. Речь идёт о реанимации и развитии проекта соцнормы, замороженного пять лет назад из-за риска усиления социальной напряжённости. В нынешнем варианте эта норма относится уже не к отдельному человеку, а к «точке подключения». То есть, к домохозяйству в целом.

Предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВт/ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт/ч в — по повышенному, а более 500 кВт/ч — по экономически обоснованному. Для ряда регионов границы повысят до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, пишет «Коммерсант». В то же время, по данным издания, Минэкономики хочет с 2020 года до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, а также сельского населения. Сейчас для них установлен коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители), который ведомство предлагает убрать в течение 15-ти лет.

«Сколько пенсионер в Магнитогорске»

Разработка проекта шла в рамках правительственных планов по борьбе с перекрёстным субсидированием в энергетике. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, который схему в целом одобрил, считают, что владельцы загородных дворцов не должны платить как пенсионеры в садовом товариществе, потребляя в десятки раз больше. В свою очередь, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о порочности такой практики.

Сергей Булкин/News.ru Анатолий Чубайс

«Следует делать то, что предлагает наше правительство. Это называется „социальный тариф“. Если перевести сложную категорию на простой язык, речь идёт о том, чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше. Я не считаю справедливым то, что я плачу за киловатт-час столько же, сколько пенсионер в Магнитогорске», — сказал на днях Чубайс в эфире телеканала «Россия 1», назвав при этом Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире.

Основные риски

В то же время первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер в письме в Минэкономразвития от 17 декабря 2018 года предупредил о тех рисках, которые несут в себе предложения возглавляемого Максимом Орешкиным ведомства. По мнению Текслера, дифференциация тарифов чревата ростом финансовой нагрузки на граждан, усилением социального расслоения, а также тем, что новая норма затруднит электроотопление в негазифицированных населённых пунктах и увеличит расходы на электроплиты.

«Экономить электроэнергию надо, вопроса нет. Однако мне трудно сказать, насколько оправдана величина социальной нормы, надо смотреть расчёты. Вообще, проводились они или нет? Почему, скажем, 300 кВт/ч, а не 298 кВт/ч? Сами по себе цифры выглядят нормально, но насколько эта шкала обоснована экономически?» — сказал News.ru замдиректора Центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Евгений Блех.

«Не отложить, а похоронить»

Что касается планов сокращения льгот для владельцев электрических плит, эксперт предлагает их «не отложить, а похоронить». Допустим, рассуждает Блех, в 1980 году построили дом с кухнями, рассчитанными на электроплиту, ничего другого в нём не предусмотрели. И как теперь быть жильцам, которые стояли в очереди на получение квартир, а затем приватизировали их в 1990-х? В условиях, когда доходы населения не растут, эта ситуация может стать дополнительным раздражителем для людей, поводом для волнений.

«Министерствам поручено искать резервы для пополнения бюджета. Вот чиновники и стараются в меру своих интеллектуальных способностей. Но другого способа, кроме как брать из кармана у граждан, не было, нет и не будет. Ничего нового не придумано: за всё платит потребитель», — резюмирует Евгений Блех.

Вторая попытка

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский напомнил News.ru, что соцнорму на свет (потолок месячного энергопотребления, оплачиваемого, как сейчас, по заниженному тарифу и повышенный тариф на сверхнормативные киловатт-часы) пытались ввести ещё в 2013 году. По его словам, хорошо, что всё же повысили базовую норму до 300 кВт/ч в месяц, поскольку в конце 2013-го в рамках этого же проекта в семи пилотных регионах установили норму в 50−190 кВт/ч в месяц на человека, и с июля 2014 года она должна была заработать по всей стране.

Сергей Булкин/News.ru

«Это будет уже вторая попытка провести однажды проваленный эксперимент — но уже с новыми параметрами. Конечно, соцнорма потребления электроэнергии вызовет рост финансовой нагрузки на граждан. Если бы это было не так, то не было бы смысла заморачиваться очередными нововведениями», — говорит Рожанковский.

Хуже всего, отмечает он, что некоторые бытовые медицинские приборы, необходимые для поддержания жизнедеятельности инвалидов и пожилых людей — например, кислородные концентраторы и различные кварцевые облучатели — потребляют приличные мощности. И эти люди, очевидно, не располагают большими бюджетами, чтобы нести дополнительное финансовое бремя.

Распределение льгот станет более прозрачным

Валютный стратег TeleTrade Александр Егоров, в свою очередь, считает введение соцнормы мерой, необходимой в условиях ужесточения экономических условий.

«Более пропорциональное и справедливое распределение платёжной нагрузки позволит решить вопросы с перекрёстным субсидированием, а также перейти к более обоснованному и прозрачному распределению льгот. Это в свою очередь, по крайней мере, теоретически, может ограничить общий рост тарифов на электроэнергию», — рассказывает собеседник News.ru.

Судя по поступающей информации, продолжает Егоров, инициаторы реформы учитывают реальные условия потребления как для более энергозатратных регионов, так и для граждан, не подключенных к системе централизованного отопления. По словам эксперта, с учётом озвученных показателей, дополнительной нагрузки на кошелёк среднего потребителя в стандартных условиях не должно произойти.

«Процесс займёт некоторое время для всесторонней оценки ситуации и принятия обоснованного решения, поскольку это социально значимый вопрос, затрагивающий практически всё население и все предприятия страны», — говорит аналитик.

«Очередное ограбление»

Между тем, интернет-пользователи дали волю эмоциям. В Twitter предложения Минэкономики расценили, в частности, как «издевательское отношение оккупантов к населению», как «очередное ограбление нас властями». Некоторые прогнозируют массовую замену электроплит на газовые, другие иронизируют насчёт норм потребления на кислород и осадки. А кто-то задаётся вопросом, почему сегодня газификация не затрагивает жилые дома высотой более десяти этажей.

Действительно, в СНиП (Строительные нормы и правила) РФ от 31 января 2003 существовало ограничение по этажности многоквартирных зданий, которые могут быть газифицированы. Дома высотой более 11-ти этажей (27,5 метров) газовыми плитами не оборудовались по ряду причин, одной из которых была необходимость в установке специального дорогостоящего оборудования, в частности, труб, выдерживающих большое давление. Плюс, в высотных зданиях свои требования к системе вентиляции и пожарной безопасности. Из более поздних нормативных документов это ограничение было убрано, однако практика осталась: застройщику по-прежнему не выгодно устанавливать такое оборудование.