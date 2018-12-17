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Экспортная пошлина на вывоз нефти уменьшится в 1,5 раза

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

С 1 января 2019 года пошлина на экспорт нефти из РФ составит $89 за тонну. Такие данные следуют из материалов Минфина РФ.

По данным ведомства, в декабре показатель находился на уровне $135,1 за тонну и с 1 января снизится на $46,1. При этом, согласно данным проведённого ведомством мониторинга, средняя цена на нефть марки Urals в период с 15 ноября по 14 декабря 2018 года составила $60,47 за баррель, или $441,4 за тонну. 

При этом жидкие углеводороды, добытые на ряде месторождений Восточной Сибири, Каспия и на Приразломном месторождении, будут по-прежнему облагаться по нулевой ставке в соответствии с формулой расчёта, принятой в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли.

С 1 января обнуляется пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции сжиженного углеводородного газа. Также снизится пошлина на высоковязкую нефть с $22,3 до $8,9.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $26,7 за тонну, на тёмные — $89 за тонну. Также будут понижены пошлины на экспорт товарного бензина до $26,7, прямогонного — до $48,9 и пошлина на кокс — до $5,7 за тонну.

Как ранее писал News.ru, в правительстве обсуждают вопрос введения единого тарифа за транспортировку нефти. «Эталонный» тариф может появиться по аналогии с тарифом на транспортировку газа.


#нефть #пошлины #МИНФИН #экспорт
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