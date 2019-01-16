Экспорт карбамидной продукции принесёт SOCAR до $160 млн

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Доход от экспорта карбамидной продукции составит до $160 млн в год. Такие данные приводит пресс-служба азербайджанской госнефтекомпании SOCAR.

Церемония открытия завода SOCAR Carbamid состоялась 16 января. На мероприятии присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Предприятие будет потреблять 435 млн кубометров природного газа в год в качестве сырья для производства 650−660 тыс. тонн карбамидной продукции.

«Предприятие будет полностью покрывать внутренние потребности страны в азотных удобрениях, которые до сих пор импортировались в Азербайджан, и в то же время 70% продукции будет экспортироваться за рубеж», — отмечают в SOCAR.

Ввод предприятия в строй позволит Азербайджану сэкономить около $90 млн на импорте продукции. В то же время доход от экспорта составит до $160 млн в год, говорится в сообщении.

Предприятие обеспечивает 500 постоянных рабочих мест, стоимость проекта — около 800 млн евро.

Как ранее писал News.ru, карбамидный завод азербайджанской госкомпании SOCAR выйдет на полную производственную мощность в феврале–марте 2019 года. Об этом News.ru сообщил директор завода Хаял Джафаров.