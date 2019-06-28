https://static.news.ru/photo/2cad9e8a-9969-11e9-bc67-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Специалисты KPMG назвали самые перспективные для экспорта в Китай отечественные продукты. Согласно исследованию «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний», наибольшие перспективы для экспорта у российского мяса и мясных продуктов. Однако, условием является допуск на китайский рынок свинины и говядины из РФ.

По мнению авторов исследования, к 2024 году объёмы поставленного в КНР российского мяса могут составить $814 млн.

Как заявил РБК президент Мясного союза Мушег Мамиконян, в рамках достигнутых в 2018 году договорённостей РФ поставляет в Китай мясо курицы. Его объёмы пока не превышают 100-200 т.

Как ранее писал News.ru, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о планах решить вопрос о поставках свинины в Китай к октябрю 2019 года. Эта тема затрагивалась и на переговорах министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с китайским коллегой Хань Чанфу. Российский политик выразил надежду, что китайская сторона оперативно признает принципы регионализации РФ по опасным заболеваниям животных. Это позволит начать экспорт свинины, говядины и оленины, при условии, что продукция будет произведена в регионах с благополучной эпидемиологической ситуацией и на предприятиях с высоким уровнем биозащиты.