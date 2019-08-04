https://static.news.ru/photo/20c04ad0-b739-11e9-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина объявили, что техническая рецессия в экономике России может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития. В их аналитической записке говорится, что способствуют этому жёсткая налоговая и денежно-кредитная политики государства.

Также специалисты отмечают слабый эффект от национальных проектов, сообщает РБК .

По мнению экспертов, отмечаемый Росстатом в первом квартале 2019 года рост экономики обеспечивают только успехи крупных предприятий и госсектора. При этом малый и средний бизнес в России сокращается, что заметно по уменьшению и количества работников, и числа предприятий.

Ранее News.ru сообщал, что Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1%. Незначительное снижение общего уровня цен произошло впервые с сентября 2017 года, а с начала 2019 года рост цен в России составил 2,7%. С 23 по 29 июля 2019 года индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала июля — 100,2%, с начала года — 102,7%.