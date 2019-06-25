https://static.news.ru/photo/ae0a1c12-97c8-11e9-940c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Цена золота на мировом рынке подскочила до максимума с августа 2013 года на фоне растущего спроса на активы «тихой гавани». Если этот тренд сохранится, стоимость жёлтого металла может достигнуть $1,5 тыс. за унцию.

Цены на золото демонстрируют резкий рост, за которым стоят набирающие силу для продолжения восходящего тренда фундаментальные, спекулятивные и технические факторы, — цитирует агентство « Прайм » главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова.

Дальнейшую динамику цен во многом определят результаты саммита «большой двадцатки» и встречи в Вене по ядерной сделке с Ираном, считает аналитик товарных рынков «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

Стоимость золота на мировом рынке стремительно росла с начала 2000-х годов. С февраля 2001 по май 2006 года оно подорожало почти втрое — с $255 до 732 за унцию. Абсолютный исторический максимум был установлен в сентябре 2011 года — $1923,7.

Как писал News.ru, противостояние между США и Ираном привело к росту цен на золото. Впервые за шесть лет жёлтый металл преодолел планку в $1,4 тыс. за унцию.