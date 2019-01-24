Эксперты оценили влияние метро на стоимость недвижимости

https://news.ru/storage/news/79da57cc73ae9df35bd8ff87017bd007/34c037c2-440d-40a4-8c75-860098639c13_850.jpg Лантюхов Сергей/News.ru

Появление станции метро в пешей доступности от квартиры влияет на стоимость квадратного метра. Эксперты подсчитали изменения цен на квадратные метры возле семнадцати введённых в Москве в строй в прошедшем году станций метро.

Как следует из материалов аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, наибольший рост цен на вторичное жильё произошёл возле открытых станций ЦСКА (+50%), «Мичуринский проспект» (+13,2%), «Рассказовка» (+13%), «Озёрная» (+11,6%) и «Селигерская» (+11,3%). При этом среднее увеличение стоимости квадратного метра в связи с появлением в пешей доступности станции метро составило, по данным экспертов, 8%. Столь большой разброс в цифрах объясняется завышенными ожиданиями собственников от появления новых транспортных платформ, говорится в исследовании.

Как отмечает руководитель аналитического центра Дмитрий Таганов, в ходе анализа столичных локаций, где появились новые станции метро, в контексте роста стоимости вторичного жилья эксперты обратили внимание на то, что среди них чаще всего встречаются районы САО. Отсюда следует вывод, что транспортная доступность в районах этого округа, расположенных рядом с МКАД, ранее была на невысоком уровне и здесь очень сильно ощущалась нехватка метро, отмечает специалист.

«Многое зависит от точного расположения жилплощади: если она находится непосредственно рядом со станцией метро, то её реальная цена может увеличиться и до 15−20%. Однако в том случае, когда до квартиры приходится какое-то время добираться пешком, её продажная цена повышается не настолько сильно», — отметил Таганов.

В то же время он подчёркивает, что в исследовании речь идёт о стоимости предложения вторичного жилья, которую заявляют продавцы. Это вовсе не означает, что недвижимость будет по этой цене реализована, пояснил Таганов.

Как ранее писал News.ru, управление Росреестра по Москве в 2018 году зарегистрировало рекордное количество договоров ипотечного кредитования — более 90,6 тыс. В 2017 году их было 54,4 тыс.



