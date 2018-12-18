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Эксперты назвали социально-экономические проблемы РФ

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

2018 год оказался сложным для социально-экономической сферы России. К такому мнению пришли эксперты Института актуальной экономики (ИАЭ) в своём исследовании.

Как следует из опубликованных материалов, одной из ключевых проблем 2018 года стал вопрос бедности и социального неравенства. Так, эксперты считают не имеющим отношения к реальности показатель средней заработной платы в 41 774 рубля, который приводит кабмин в качестве доказательства эффективности своей работы. По мнению составителей доклада, более 50% граждан РФ имеют доход ниже 26 300 рублей в месяц. В то же время медианная зарплата может быть ещё ниже на фоне растущего неравенства в обществе.

Значительная часть общества недовольна изменениями пенсионной системы, по подсчётам специалистов ИАЭ, только за первый год реализации нововведений доходы населения сократятся более чем на 82,2 млрд рублей.

На этом фоне в 2018 году на 63,3% вырос показатель естественной убыли населения, по итогам девяти месяцев 2018 года рождаемость опустилась с 11,6 до 11 младенцев на 1000 человек населения. Это уровень примерно 1992 года и вдвое меньше показателей 1950-х годов, отмечается в докладе. Ситуация развивается на фоне проблем в здравоохранении, где существует острая нехватка кадров, недостаточность финансирования и неэффективность расходования средств.

Эксперты отмечают возросшую напряжённость в миграционной сфере. В стране происходит рост социального напряжения в обществе, которое усугубляется снижением доходов населения. В то же время существует потребность в рабочей силе, а предприятия стремятся снизить расходы. 

Также остро стоит проблема обманутых дольщиков и вопросы экологического характера. 

Проблемы социального характера в РФ разноплановые, тем не менее значительная их часть, особенно связанная с вопросами бедности, может быть решена с помощью экономических реформ, отмечается в докладе.

Как отмечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев, вышеперечисленные проблемы являются потенциально опасными точками социальных взрывов. В обществе высок запрос на гарантии стабильного дохода и комфортные условия жизни, а растущая социальная несправедливость вызывает раздражение.


#экономика #исследование #общество #социальные #проблемы
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