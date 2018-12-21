USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Эксперты ЦБ назвали признаки «ипотечного пузыря»

Игорь Иванко/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Чтобы избежать образования «ипотечного пузыря», необходимо ужесточить риск-метрики кредитных организаций, по которым они принимают решение о выдаче кредитов. К такому выводу пришли аналитики департамента исследования и прогнозирования ЦБ.

В подготовленной экспертами записке «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться» проанализированы бумы на рынках корпоративного кредитования в 2005–2007 годах, а также необеспеченного потребительского кредитования в 2011–2013 годах, передаёт телеканал «360».

Как считают аналитики ЦБ, «ипотечный пузырь» возникает, когда быстрые темпы роста кредитования приводят к увеличению просроченной задолженности. Это может стать причиной обрушения ценных бумаг и рынка недвижимости.

«Рост кредита раздувает знаменатель этих ключевых риск-метрик как на макроуровне, так и на уровне отдельных заемщиков. Тем сильнее ошибаются банки, одобряя кредиты заемщикам, которые не получили бы их в другой макроэкономической ситуации, если бы все остальные банки отказали аналогичным заемщикам в кредите», — отмечается в документе.

Авторы аналитической записки призвали банки ужесточить метрики оценки платёжеспособности клиента, приведя в пример позицию некоторых кредитных организаций во время бума потребительского кредитования 2011−2013 годов. У банков, демонстрировавших более взвешенный подход к управлению рисками, лицензии отзывались реже.

Как писал ранее News.ru, ЦБ зафиксировал первое с начала 2017 года замедление темпов роста ипотечного кредитования. Вероятно, в ближайшее время это же ждёт и потребительские кредиты, и само потребление. При этом экономисты отметили новый исторический рекорд, поставленный гражданами в их задолженности перед банками в 2018 году. На начало ноября он достиг 14,4 трлн рублей.


#ЦБ #ипотека
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
экономика 12:54, 16 декабря 2018
Популярность новостроек снизилась
экономика 16:25, 11 декабря 2018
Греф против законодательного внедрения «ипотечных каникул»
экономика 12:25, 11 декабря 2018
ВТБ начнёт выдавать ипотеку через Почта Банк
Лента новостей
в мире 18:14
Полиция Австрии опровергла задержание венского стрелка
происшествия 18:12
Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани
спорт 18:11
Ласицкене признали лучшей среди европеек в США
наука 18:10
«Сеченовка» создала препарат от непереносимости глютена
спорт 18:03
Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
экономика 18:00
Forbes назвал Цукерберга неудачником года
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
Другие новости
экономика 18:00
Forbes назвал Цукерберга неудачником года
экономика 17:45
Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top