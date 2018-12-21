Эксперты ЦБ назвали признаки «ипотечного пузыря»

https://news.ru/storage/news/fb986def971a91f874f31a21705fa8bd/1f5740f8-93d2-4bb5-afc6-ceda9a2ae38b_850.jpg Игорь Иванко/АГН "Москва"

Чтобы избежать образования «ипотечного пузыря», необходимо ужесточить риск-метрики кредитных организаций, по которым они принимают решение о выдаче кредитов. К такому выводу пришли аналитики департамента исследования и прогнозирования ЦБ.

В подготовленной экспертами записке «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться» проанализированы бумы на рынках корпоративного кредитования в 2005–2007 годах, а также необеспеченного потребительского кредитования в 2011–2013 годах, передаёт телеканал «360».

Как считают аналитики ЦБ, «ипотечный пузырь» возникает, когда быстрые темпы роста кредитования приводят к увеличению просроченной задолженности. Это может стать причиной обрушения ценных бумаг и рынка недвижимости.

«Рост кредита раздувает знаменатель этих ключевых риск-метрик как на макроуровне, так и на уровне отдельных заемщиков. Тем сильнее ошибаются банки, одобряя кредиты заемщикам, которые не получили бы их в другой макроэкономической ситуации, если бы все остальные банки отказали аналогичным заемщикам в кредите», — отмечается в документе.

Авторы аналитической записки призвали банки ужесточить метрики оценки платёжеспособности клиента, приведя в пример позицию некоторых кредитных организаций во время бума потребительского кредитования 2011−2013 годов. У банков, демонстрировавших более взвешенный подход к управлению рисками, лицензии отзывались реже.

Как писал ранее News.ru, ЦБ зафиксировал первое с начала 2017 года замедление темпов роста ипотечного кредитования. Вероятно, в ближайшее время это же ждёт и потребительские кредиты, и само потребление. При этом экономисты отметили новый исторический рекорд, поставленный гражданами в их задолженности перед банками в 2018 году. На начало ноября он достиг 14,4 трлн рублей.