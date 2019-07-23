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Превращение социальных сетей в «магазин на диване» происходит из-за желания пользователей прислушиваться к «лидерам мнений» и подражать звёздам. Сами площадки также поощряют онлайн-бизнес. Об этом News.ru заявил управляющий директор коммуникационного агентства B&C Марк Шерман, комментируя исследование аналитиков российского подразделения Admitad о росте продаж через мессенджеры и соцсети.

Специалисты подсчитали, что в первом полугодии 2019-го объём продаж товаров через блогеров и «лидеров мнений» составил 60 млрд руб., передаёт газета « Коммерсантъ ». При этом самой быстрорастущей площадкой стал блокируемый в России Telegram. Он обогнал по темпам роста продаж популярные YouTube и Instagram.

На наших глазах происходит создание новой экономики, когда именно Instagram становится для людей настоящей работой. Если же говорить о резком взлёте Telegram, то там тусуется наиболее продвинутая и политизированная аудитория, которая обладает финансовыми возможностями. Хотя бы потому, что надо ставить платный VPN, а когда люди хотят платить за пользование сервисом, это уже хороший показатель. Именно поэтому в Telegram идут крупные банки и корпорации, ритейл-компании, но главный финансовый двигатель мессенджера – это политика и корпоративные конфликты, – считает Марк Шерман.

Ранее News.ru писал, что социальная сеть «ВКонтакте» работает над сервисом знакомств. Проект получил название Lovina, сейчас он находится в стадии закрытого тестирования.