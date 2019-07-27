https://static.news.ru/photo/e4b74b4e-b065-11e9-afb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.

Это связано с тем, что в летние месяцы на рынках присутствует некая стабильность, приводит слова эксперта Свободная Пресса .

В летний период активность торгов всегда снижается. В нынешнем году это заметно куда более отчётливо. Основные сырьевые товары (нефть, золото) уже второй месяц «стоят» на месте, несмотря на статистику. В частности, данные по запасам сырой нефти, которые уже шестую неделю подряд показывают значительное сокращение, не оказывают значительного влияния на спрос. Рынок находится в подвешенном состоянии, — поясняет брокер.

Маришин пояснил, что к сентябрю стоит ожидать серьёзных изменений курса доллара, причём не в лучшую сторону.

В долгосрочной перспективе рубль с большой вероятностью будет оставаться под давлением, и на горизонте 6−12 месяцев мы ожидаем ослабление рубля как минимум до отметки 70, — прогнозирует брокер.

На курс рубля повлияет и предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится 31 июля. Маришин отмечает, что важными будут заявления главы Федрезерва о дальнейшей политике структуры. При этом снижение ключевой ставки уже заложено рынком в курс, пояснил эксперт.

Банк России 26 июля принял решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, писал News.ru.Кроме того, регулятор допускает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.