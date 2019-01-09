Эксперт: приход SOCAR на польский рынок будет полезен

https://news.ru/storage/news/af6714f4104a57307e1aba0c7a00964c/3e2832f5-c46e-4d82-963f-c537f1872ace_850.jpg Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский рынок нуждается в таком глобальном игроке, как SOCAR. Такое мнение выразил польский эксперт-экономист Филипп Бжозовски.

По его мнению, Польше следует развивать связи с Азербайджаном, особенно в энергетическом секторе в рамках Европейского Союза. Бжозовски видит в этом интерес для польских властей.

Азербайджанские энергетические проекты, которые реализуются в сотрудничестве с ЕС имеют важное значение для Польши, полагает эксперт. Он напоминает, что в 2017 году министры энергетики Польши и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами, что привело к активизации взаимодействия двух стран.

«В ряде европейских стран SOCAR является образцовой компанией как по качеству топлива, так и по деятельности в соответствии с европейскими стандартами. Это привлекает наше внимание», — заявил эксперт.

Он полагает, что после реализации проекта TAP (Трансадриатический трубопровод) актуальность азербайджанского газа на европейском рынке возрастёт. Польша в настоящее время не может получать нефть из Азербайджана — её поставки осуществляются в крайне малом объёме косвенными путями, отмечает специалист.

Бжозовски отметил, что присутствие такого глобального игрока, как SOCAR, на польском рынке было бы позитивным моментом. Надеюсь, что в ближайшее время SOCAR наладит деятельность в Польше, и мы от этого выиграем, сказал он.