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Эксперт: приход SOCAR на польский рынок будет полезен

Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Польский рынок нуждается в таком глобальном игроке, как SOCAR. Такое мнение выразил польский эксперт-экономист Филипп Бжозовски.

По его мнению, Польше следует развивать связи с Азербайджаном, особенно в энергетическом секторе в рамках Европейского Союза. Бжозовски видит в этом интерес для польских властей.

Азербайджанские энергетические проекты, которые реализуются в сотрудничестве с ЕС имеют важное значение для Польши, полагает эксперт. Он напоминает, что в 2017 году министры энергетики Польши и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве между ведомствами, что привело к активизации взаимодействия двух стран.

«В ряде европейских стран SOCAR является образцовой компанией как по качеству топлива, так и по деятельности в соответствии с европейскими стандартами. Это привлекает наше внимание», — заявил эксперт.

Он полагает, что после реализации проекта TAP (Трансадриатический трубопровод) актуальность азербайджанского газа на европейском рынке возрастёт. Польша в настоящее время не может получать нефть из Азербайджана — её поставки осуществляются в крайне малом объёме косвенными путями, отмечает специалист.

Бжозовски отметил, что присутствие такого глобального игрока, как SOCAR, на польском рынке было бы позитивным моментом. Надеюсь, что в ближайшее время SOCAR наладит деятельность в Польше, и мы от этого выиграем, сказал он.


#рынок #сотрудничество #польша #SOCAR
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