https://static.news.ru/photo/438b5004-8eb8-11e9-b07e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Руководитель торгового деска ИК «Инстант Инвест» Роман Жаткин назвал решение Банка России о снижении ключевой ставки на 0,25% — до 7,5% — ожидаемым. Таким образом, регулятор указал на продолжение замедления годовой инфляции, но при этом отметил, что инфляционные ожидания населения не претерпели существенных изменений.

Ожидания эффекта от повышения НДС в начале года не оправдались, в связи с чем возобновление цикла смягчения политики в условиях замедления роста потребительских цен выглядит вполне логичным, тем более что это происходит на фоне слабых экономических данных. К слову, это ещё один аргумент в пользу снижения ставки — необходимость оказания поддержки экономике, — объяснил Жаткин в эксклюзивном интервью для News.ru.

Напомним, в первом квартале рост ВВП РФ составил всего 0,5%, не оправдав даже самых пессимистичных оценок. Кроме того, эксперт подчеркнул, что эффект от сегодняшнего решения ЦБ проявится ещё не скоро, так как разового смягчения недостаточно.

Для того чтобы деловая активность оживилась, потребуется дальнейшее смягчение, в том числе для восстановления спроса, который подавило повышение НДС. Понимая это, ЦБ РФ, вероятно, сделает ещё один шаг в этом направлении до конца года, возможно, в сентябре. Но при прогнозировании своей дальнейшей политики регулятор обязательно будет учитывать геополитические риски, прежде всего на санкционном фронте, — отметил специалист.

Как ранее писал News.ru, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что эффект от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) исчерпан.