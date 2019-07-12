Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков заявил, что переход на эскроу-счета приведёт к росту серых схем на строительном рынке, потому что инвесторам будет невыгодно вкладывать деньги в проект с неизвестной доходностью.
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступили в силу с 1 июля. Согласно изменениям, отныне все расчёты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета.
Долевое строительство просто назовут по-другому, а суть не изменится. В итоге покупателю придётся выбирать либо дорого, но с гарантиями по 214-ФЗ, либо дёшево, но с очень большими рисками, — отметил эксперт в эксклюзивном интервью для News.ru.
С введением новой системы застройщику придётся платить не только инвестору, но и банку за сопровождение сделки. Это вызовет существенный рост издержек застройщиков. Им придётся искать денежные средства в других местах, потому что их счета будут заморожены, пока идёт строительство. Банкам при этом предоставлено право отказывать застройщику в осуществлении операций по счетам, что существенно дезорганизует процесс финансирования строительства. При этом правового механизма обжалования подобных случаев нет.
Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин прокомментировал переход на эскроу-счета.