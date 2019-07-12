https://static.news.ru/photo/a72e9dc4-a4bf-11e9-9902-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков заявил, что переход на эскроу-счета приведёт к росту серых схем на строительном рынке, потому что инвесторам будет невыгодно вкладывать деньги в проект с неизвестной доходностью.

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступили в силу с 1 июля. Согласно изменениям, отныне все расчёты между застройщиком и дольщиком будут производиться через специальные эскроу-счета.

Долевое строительство просто назовут по-другому, а суть не изменится. В итоге покупателю придётся выбирать либо дорого, но с гарантиями по 214-ФЗ, либо дёшево, но с очень большими рисками, — отметил эксперт в эксклюзивном интервью для News.ru.

С введением новой системы застройщику придётся платить не только инвестору, но и банку за сопровождение сделки. Это вызовет существенный рост издержек застройщиков. Им придётся искать денежные средства в других местах, потому что их счета будут заморожены, пока идёт строительство. Банкам при этом предоставлено право отказывать застройщику в осуществлении операций по счетам, что существенно дезорганизует процесс финансирования строительства. При этом правового механизма обжалования подобных случаев нет.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин прокомментировал переход на эскроу-счета.