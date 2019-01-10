Эксперт назвал новую мировую резервную валюту

https://news.ru/storage/news/07bed8150c1591b3f4384077c88d2d7c/8a18fcac-cbca-47eb-9997-f02edbcb6464_850.jpg Si Wei /Xinhua/ Global Look Press

Китайский юань может вытеснить американский доллар и стать мировой резервной валютой, считает глава Банка Англии Марк Карни.

По его словам, в будущем могут появиться новые резервные валюты, так как разобщённость между реальной жизнью и финансовой сферой уменьшится.

«Во-первых, я ожидаю, что это будет юань», — сказал Карни агентству Reuters.

Ранее News.ru писал о том, что план дедолларизации экономики РФ подготовлен и внесён в правительство. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.