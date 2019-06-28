https://static.news.ru/photo/259abcb6-8804-11e9-8762-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Стоимость бензина увеличится не раньше сентября этого года, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, сдерживание цен на АЗС в России продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива.

Несмотря на то, что официально соглашение не продлевается, думаю, что устное «джентльменское» соглашение у нефтяников с правительством остается, — цитирует слова эксперта РИА Новости.

Он предположил, что взамен правительство может увеличить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке. При этом если нефтяники заявят в конце лета о нехватке средств, то в это дело уже вмешаться Минфин. После чего может быть увеличен объём недополученных финансов за счёт подорожания топлива.

Я думаю, что схема примерно такая. И к сентябрю как раз-таки уже будет понятно нефтяным компаниям, хватает ли тех денег, которые теперь будут платить по повышенной демпфирующей надбавке, компенсировать им их расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке, — заключил Юшков.

Осенью 2018 года вице-премьер правительства Дмитрий Козак провёл совещание, на котором Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 10 крупными нефтяными компаниями страны, согласно которым розничные цены с 1 января 2019 года были повышены не более чем на 1,7% (включая НДС).

Ранее News.ru писал о том, что розничные цены на бензин в России за январь—май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованных материалах Росстата. В то же время производители снизили цены за тот же период на 9,9%. В мае розничные цены на бензин увеличились на 0,3% по отношению к апрелю и на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года.