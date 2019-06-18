Постановлением правительства РФ эксперимент по маркировке шин будет проходить с 20 июня по 30 ноября 2019 года.
Провести мероприятие уполномочены Минкомсвязи, Роспотребнадзор, Минпромторг, ФТС и ФНС. Помимо шин обязательной маркировке в 2019 году будут подлежать ещё девять товарных групп, включая духи, сигареты и фотоаппараты, сообщает
В октябре этого года планируется принять новый ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, так называемый светофор. Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии уже подготовил окончательную версию документа, писал News.ru ранее.