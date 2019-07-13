https://static.news.ru/photo/fb67d84e-a6b6-11e9-af2f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В России начался эксперимент с маркировкой некоторых видов молочной продукции. Согласно постановлению правительства, мероприятие продлится до 29 февраля.

В Центре развития перспективных технологий рассказали, что в ходе проекта на молочную продукцию нанесут цифровой двухмерный код Data Matrix. Его можно будет просканировать при проверке товара, при его приёме на склад и продаже в магазине.

Ранее сообщалось, что цель данного эксперимента заключается в том, чтобы проконтролировать механизмы маркировки молочной продукции и предотвратить её незаконный ввоз, производство и оборот.

Как писал News.ru, в Россельхознадзоре заявили, что цены на молочные продукты в связи с внедрением новой системы не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками.