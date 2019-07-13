В России начался эксперимент с маркировкой некоторых видов молочной продукции. Согласно постановлению правительства, мероприятие продлится до 29 февраля.
В Центре развития перспективных технологий рассказали, что в ходе проекта на молочную продукцию нанесут цифровой двухмерный код Data Matrix. Его можно будет просканировать при проверке товара, при его приёме на склад и продаже в магазине.
Ранее сообщалось, что цель данного эксперимента заключается в том, чтобы проконтролировать механизмы маркировки молочной продукции и предотвратить её незаконный ввоз, производство и оборот.
Как писал News.ru, в Россельхознадзоре заявили, что цены на молочные продукты в связи с внедрением новой системы не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками.