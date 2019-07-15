Трубопровод «Северный поток-2» абсолютно необходим Германии и всей Европе. Об этом заявил бывший министр экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.
В интервью изданию
Экс-министр отметил, что Европа может создать дополнительные трудности в постройке трубопровода по дну Балтики и сделать его дороже, однако остановить завершение проекта уже невозможно.
Как ранее писал News.ru, затягивание строительства трубопровода «Северный поток — 2» и отсутствие договорённости о транзите газа из РФ через Украину могут стать причиной существенного повышения цен на него в Европе. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.