https://static.news.ru/photo/6533cbb4-a6dc-11e9-a103-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Трубопровод «Северный поток-2» абсолютно необходим Германии и всей Европе. Об этом заявил бывший министр экс-министр ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.

В интервью изданию Deutschlandfunk он отметил, что реализация проекта «Северный поток-2» становится необходимой на фоне планов Германии отказаться к 2038 году от угольной энергетики. Заменой углю может стать газ, причём в существенно больших объёмах, чем сегодня, считает Пофалла.

Экс-министр отметил, что Европа может создать дополнительные трудности в постройке трубопровода по дну Балтики и сделать его дороже, однако остановить завершение проекта уже невозможно.

Как ранее писал News.ru, затягивание строительства трубопровода «Северный поток — 2» и отсутствие договорённости о транзите газа из РФ через Украину могут стать причиной существенного повышения цен на него в Европе. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.