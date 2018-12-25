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Экс-глава Дагестана нанёс региону ущерб в 1,3 млрд рублей

Абдусамад Гамидов (в центре) в Басманном суде Москвы Григорий Сысоев/РИА Новости

Абдусамад Гамидов (в центре) в Басманном суде Москвы

экономика [ версия для печати ]

В ходе расследования одного из уголовных дел бывшего врио главы администрации Дегестана Абдусамада Гамидова следователи определили ущерб, нанесённый им республике. Он составил 1,3 млрд рублей.

Абдусамад Гамидов обвиняется в хищении денег, которые были выделены из регионального бюджета. Эти средства должны были пойти на реализацию социальных программ. По словам адвоката одного из фигурантов расследования Дагира Хасавова, Гамидов представил государственные гарантии ООО «Дагагрокомплексу». Это увеличило госдолг Дагестана. 1,3 млрд рублей были взысканы из казны республики.

Ранее News.ru писал о том, что следствие просит продлить арест бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. СК просит оставить их в СИЗО до 5 февраля 2019 года.


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