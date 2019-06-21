https://static.news.ru/photo/6975d52e-9448-11e9-92fb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Деку Брэнсон/Wikimedia Commons

Экономист Никита Кричевский прокомментировал идею Минфина учредить магазины беспошлинной торговли для дипломатов. Он сравнил это предложение с созданием в 1931 году Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (Торгсин), а также действовавшими в СССР валютными магазинами «Берёзка».

Очуметь: Минфин предлагает открыть беспошлинные магазины, аналогичные советским «Берёзкам». Когда-то, в начале 1930-х, советская власть по схожему сценарию учредила Торгсин. Сначала он отоваривал только дипломатов, но очень скоро советским людям разрешили в Торгсине сдавать золото, прочую ювелирку и предметы искусства, — написал Кричевский в своём Telegram-канале « Антискрепа ».

Экономист напомнил, что в 1933–1934 годах Торгсин был главным поставщиком золота, опередив внешнеторговые объединения «Экспортхлеб» и «Экспортлес».

Что будет на этот раз? Банальная спекуляция? Скупки? Ломбарды? — задался вопросами Кричевский.

Как писал News.ru, ранее Минфин предлагает создать в Москве и Петербурге магазины беспошлинной торговли для работающих в России дипломатов и их семей, а также персонала дипмиссий.