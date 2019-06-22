Отсутствие россиян в Грузии нанесёт индустрии сервиса закавказского государства ущерб в размере 11,7% её доли в экономике. Об этом заявил экономист Никита Кричевский.
Посмотрел статистику по грузинской экономике. ВВП страны составляет $15,2 млрд. Российские туристы в прошлом году потратили на отдых усреднённо $1,2 млрд или почти 8% ВВП, — написал Кричевский в своём Telegram-канале «Антискрепа».
По его словам, в экономике Грузии сфера услуг составляет 68% ВВП, «то есть отказ от посещения Грузии нанесёт индустрии сервиса удар в 11,7% её доли в экономике».
В сфере услуг занято 35,5% работников (55,6% — в сельском хозяйстве, вот они, корни грузинской бедности). В Грузии занято порядка 2 млн человек из почти 5 млн населения (40%). Нетрудно подсчитать, что занятость потеряют не менее 100 тысяч человек, если учесть не только сферу услуг, но и смежные отрасли. 100 тысяч при 12%-й безработице — не многовато ли? — задался вопросом экономист.
По словам Кричевского, Россия при этом является крупнейшим покупателем грузинской продукции. На втором месте — Азербайджан, на третьем — Турция.