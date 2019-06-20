https://static.news.ru/photo/c49501a8-9378-11e9-81f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в интервью News.ru рассказал о том, что у правительства была альтернатива повышению НДС, на которое пошли российские власти.

Альтернатива всегда была, и о ней много говорили. Она заключалась в том, что можно было изменить цену отсечения в бюджетном правиле. Сейчас она немного индексируется и составляет, наверное, около $41 за баррель. Предлагалось $45. Это позволяло не повышать НДС, но зато создавало возможные риски в случае ухудшения внешних факторов. И тогда было принято решение о повышении НДС, так как тогда как раз ухудшилась ситуация с санкционным давлением. Было много всяких разных намёков со стороны американской администрации по ужесточению санкций и так далее, — пояснил Масленников.

По мнению аналитика, есть ещё одна большая задача, которая важна с точки зрения выполнения социальных обязательств и инициатив, озвученных Владимиром Путиным в ходе прямой линии.

Для этого, естественно, экономике потребуются дополнительные стимулы. Будем надеяться, что деньги, которые изымаются в виде налогов, вернутся в виде государственных инвестиций во второй половине года, — пояснил Масленников.

Главный вопрос, по его словам, в том, каким образом максимизировать эффект от возвращения этих денег в экономику.

Если мы в этом году потратим их в расходном виде в чистом виде на потребление, это не слишком хороший результат. Если мы потратим на инвестиции в рамках нацпроектов это даст более устойчивый экономический рост в конце года и в 2020 году. Этот выбор пока ещё до конца, по-моему, не сделан, — резюмировал экономист.

Как писал News.ru, во время прямой линии Владимир Путин заявил, что правительство пошло на повышение НДС «для того, чтобы наполнить государственный бюджет, сделать первые шаги, которые числятся обязательными за государством».

В мае 2018 года, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что увеличение цены отсечения в бюджетном правиле до $45 за баррель позволило бы отложить повышение НДС на шесть лет.

Цена отсечения для доходов от нефти и газа — это порог, выше которого доходы углеводородной отрасли отправляются в резервный фонд государства.