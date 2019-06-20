https://static.news.ru/photo/1ddf2554-9356-11e9-8d05-fa163e074e61_1024.jpg Никита Кричевский Фото: Никита Кричевский/facebook.com

Несмотря на высокий профицит бюджета, государство не торопится увеличивать расходы на социальную сферу в России. Об этом News.ru заявил экономист Никита Кричевский.

Я бы не стал делать акцента на внешнеэкономической конъюнктуре. Здесь я не согласен с президентом. Дело в том, что цены на энергоносители весьма и весьма комфортные на уровне $60 с небольшим за баррель, а в бюджете цена отсечения — $3,8 за баррель. И потом, нефть, газ и продукция химии — это источники пополнения бюджета, а бюджет у нас и без внешнеполитической конъюнктуры профицитный. За январь–май — 1,15 трлн рублей профицита, поэтому говорить о том, что мы все живём плохо, потому что нефть недостаточно хорошо котируется, на мой взгляд, некорректно, — сказал Кричевский.

Также он отметил, что в то же время «бюджетники получают так мало из-за того, что государство не хочет выделять дополнительные деньги». Кричевский привёл в качестве примера Азербайджан, где на днях зарплаты госслужащим и МРОТ повысили на 40%, а учителям — на 20%.

У них (в Азербайджане. — Ред.) дополнительные средства как раз от нефтегазового экспорта, и они их используют на повышение уровня жизни людей. При этом они совершенно не боятся всплеска инфляции, потому что инфляция — это вещь, которая зависит от эффективной политики так называемых монетарных властей — ЦБ и Минфина, — отметил Кричевский.

Он пояснил, что в России «денежная масса сейчас составляет 60% ВВП, тогда как в Китае — 228% ВВП, но у нас инфляция — 4,7%, а в Китае — 1,6%».

То есть, ещё раз повторюсь, это зависит не от количества денег в экономике, а от качественной грамотной эффективной монетарной политики. Поэтому опасаться, что если люди будут больше получать, вырастут цены, не стоит. Люди будут больше покупать и покупать больше качественных продуктов. В противном случае мы рискуем нарваться на социальные волнения, — уверен Никита Кричевский.

Владимир Путин попытался объяснить сложившуюся в России ситуацию «шоками», повлиявшими на кризис в соцсфере.

Несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками, это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или нынешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных экспортных товаров — это нефть, нефтепродукты, газ, углеводороды, металлы, химия. Поэтому у нас и произошёл малоприятный элемент в экономике и социальной сфере, — пояснил глава государства.

Как писал News.ru, ранее медик из Ленинградской области Ольга Журба поставила Путина в известность о низких зарплатах, которые отталкивают выпускников медицинских вузов идти работать в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) на селе. Официальные цифры при этом сильно расходятся с действительностью.