История с макарошками — путь к пересмотру прожиточного минимума

Экономисты продолжают подводить итоги 2018 года. Он был богатым на события, и краткий перечень основных шагов правительства в плане экономической стратегии News.ru уже публиковал. Особенность ушедшего года состоит в том, что очень многие из принятых правительством мер напрямую коснулись интересов практически каждого из жителей страны. В большей степени это относится к пенсионной реформе и изменению НДС, в чуть меньшей — к повышению кредитных ставок ЦБ и реформам в законодательстве, регламентирующем строительство. Важность других событий очевидна только специалистам — попробуем посмотреть на ушедший экономический год их глазами.
Главной экономической темой 2018 года стала пенсионная реформа. Её последствия до сих пор непонятны большинству граждан. Однако общее убеждение состоит в том, что жить в предпенсионном возрасте будет тяжелее, а вот пенсионные выплаты вряд ли станут выше. Конечно, необходимость повышения пенсионного возраста назрела, но правительство выбрало самый жёсткий вариант с весьма бедным информационным освещением. В итоге уровень недовольства в обществе оказался одним из самых высоких за последние пару десятков лет. Такие реформы легче проходят на фоне сильного экономического роста, а не фактической стагнации в экономике. К тому же разговоры о нехватке денег в бюджете на выплаты пенсий вызывали удивление, поскольку бюджет в текущем году исполняется с большим профицитом. Тем не менее пенсионная реформа это свершившийся факт.
Другим важным событием стала полномасштабная реализация бюджетного правила. Фактически российское государство живёт при стабильной цене на нефть около $40,8 за баррель. Остальные доходы от нефти направляются в резервы, которые должны будут обеспечить стабильность бюджета при более тяжелых временах. Всё было бы вполне неплохо, если бы нефть не оказалась дороже бюджетного барреля в 1,5-2 раза. Соответственно, Минфин направлял на покупку валюты значимые суммы, что вкупе с ухудшением внешней ситуации стало главным фактором ослабления рубля. Самое неприятное было в том, что ослабление рубля происходило даже тогда, когда нефть дорожала. В итоге в РФ образовался топливный кризис, который привёл к резкому увеличению ценников на АЗС. Всё это потребовало прямого вмешательства правительства для ручного регулирования ситуации. Естественно, что сам рынок оптовой и розничной торговли топливом также начал меняться и меняться в сторону более сильного государственного регулирования и выдавливания мелких и средних независимых продавцов. Ослабление рубля с участием бюджетного правила также спровоцировало ускорение темпов потребительской инфляции с одновременным падением реальных доходов населения. Ситуация пока ещё не взята под контроль, так как к ноябрю темпы роста цен ускорились до 3,8%. В ЦБ РФ даже допускают то, что в 2019 году инфляция может ускориться до 5,5% и выше. Впрочем, инфляционные ожидания населения допускают темпы роста цен на уровне 9,8%.
Однако нет худа без добра. Ослабление рубля вновь стимулировало рост внутреннего производства, так как оно выигрывает по сравнению с импортными поставками. Осенью 2018 года ожидания производителей достигли максимального уровня с марта 2013 года, то есть вернулись на уровни, которые предшествовали кризисным явлениям 2014-2015 годов. Безработица в стране всё же снижается, хотя темпы роста зарплат оставляют желать лучшего. Тем не менее на эту проблему начали обращать внимание, как в правительстве, так и в ЦБ РФ. Поэтому есть надежды, что власти будут не только формировать резервы на чёрный день, но и будут думать о том, как улучшить жизнь граждан. По сути, показатель реальных доходов населения является главным фактором, который сдерживает более высокие темпы роста экономики. Если наложить графики роста доходов населения и роста ВВП, то будет очевиден тот факт, что ускорение происходит тогда, когда реальные доходы растут. Чем больше будет денег у населения, тем лучше будет для розничной торговли, для строительства, для банков, для индустрии развлечений и производства товаров как ежедневного, так и длительного потребления.
Одним из способов повысить реальные доходы населения является борьба с бедностью. В России до четверти населения проживает у черты. Конечно, ускорение экономического роста является одной из самых эффективных мер по улучшению уровня жизни граждан, но пока наша экономика растёт очень неравномерно, а темпы этого роста крайне низкие. Меж тем, бороться с бедностью необходимо. В качестве мер могли бы быть приняты налоговые льготы для граждан с низкими доходами, продуктовые карты на покупку отечественных товаров для малоимущих, а также различные программы занятости. Плюс к этому необходимо более строго соблюдать законодательство о минимальной оплате труда, которая должна превышать прожиточный уровень. К тому же сам прожиточный уровень необходимо пересматривать. На это как минимум указывают недавние эксперименты попыток жить на одних «макарошках». В конце концов, должны же непомерные налоги исполнять какую-то функцию возврата в виде помощи наиболее уязвимым группам населения.
Конечно, говоря о важных экономических событиях года, нельзя обойти вниманием внешнюю ситуацию. Однако характер недружественных действий со стороны некоторых западных «партнёров» становится всё более непредсказуемым, как стихийные бедствия. Поэтому, вероятно, стоит к этому относиться, как к ураганам, землетрясениям, наводнениям и тому подобному. Соответственно, как личную, так и государственную жизнь стоит планировать с определённым резервом, чтобы эти события не оказывали значительного урона. На уровне личных финансов стоит позаботиться об инвестициях, которые принесут больше дохода, чем банковские депозиты, тем более, что государство занимается ровно тем же. Создание личных резервов позволит пережить любые проблемные времена, а вот их отсутствие может испортить жизнь, даже в довольно стабильной ситуации.
На мой взгляд, главным экономическим событием 2018 года стали первые успехи в реализации планов перспективного развития территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, утвержденные на наблюдательных советах в конце 2017 года. Прошедший год показал, что ТОР может стать одним из самых успешных инструментов развития территорий в России. Надежду на это дают первые результаты, наглядно продемонстрировавшие, что ТОР, наряду с режимом Свободного порта Владивосток (СПВ), играют очень важную роль в развитии экономики Дальнего Востока. За 2018 год количество резидентов ТОР и СПВ увеличилось в два раза, 161 проект уже реализован полностью, построены объекты и выпускается продукция. Объем осуществленных инвестиций составил 326,8 млрд руб., создано 20 тысяч рабочих мест. Приток инвестиций в проекты, реализуемые на Дальнем Востоке, уже нашёл отражение и в макроэкономических показателях. Прогноз роста ВРП ДФО в 2018 году составляет 6,3%, что существенно выше среднероссийского уровня (1,8%). При этом важно отметить, что на протяжении последних лет ДФО был в числе отстающих. Есть основания считать, что темпы роста экономики Дальнего Востока будут оставаться высокими и в ближайшие годы. Общий объем заявленных инвестиций по данным управляющей компании АО «Корпорация развития Дальнего Востока» по всем 1367 соглашениям, подписанным на сегодняшний день с резидентами ТОР и СПВ, составляет 2,8 трлн рублей. В результате реализации проектов будет создано 112 тысяч рабочих мест. Стоит отметить, что несмотря на режим санкций, уже сейчас зарегистрировано 80 резидентов, которые являются компаниями с иностранным участием. Наиболее активно проявляют интерес к ТОР и СПВ инвесторы из Китая, Японии, Южной Кореи. Общий объём заявленных иностранных инвестиций составляет более 250 млрд руб.
Главными экономическими событиями уходящего года я бы назвал четыре основных экономических шага. Во-первых, в 2018 году ЦБ продолжил работу по оздоровлению банковского рынка (регулятор лишил лицензии порядка 60 кредитно-финансовых организаций). Кроме того, ЦБ ввёл новые требования, по которым банки должны уделять большее внимание деловой репутации клиентов (юридических лиц), их финансовому положению, платёжной дисциплине, даже оплате налогов и зарубежным связям. Каждый банк выбрал для себя подходящую именно ему методику оценки операций клиентов, но все они, конечно, базируются на рекомендациях ЦБ. Однозначно, это выводит отношения «банк-клиент» на новый уровень, далеко за рамки просто «услуга-оплата», как это было ещё несколько лет назад. Важно сказать о ставке. В этом году Банк России впервые за четыре года поднял ключевую ставку до 7,5% (до этого ставка с 2014 года планомерно снижалась с 17% до 7,25%). Повышение ставки приведет к росту ставок по банковским кредитам, что вместе с ростом курса доллара сделает кредиты менее доступными, в первую очередь для малого и среднего бизнеса (МСБ). Наш банк специализируется на работе с МСБ, поэтому расскажу об этом сегменте рынка. В 2018 году наблюдалось оживление рынка кредитования малого и среднего бизнеса. По данным ЦБ РФ, на 1 октября 2018 году банки выдали кредитов МСБ на 4,8 трлн рублей. Это на 8% больше, чем за тот же период 2017 года. Однако до сих пор рынок не достиг докризисных значений, которые в 2013 году составляли 8,1 трлн рублей, и в ближайшее время глобальных перемен тут, судя по всему, не предвидится.
С точки зрения строительного рынка из главных итогов года для девелоперов надо отметить изменения в российском законодательстве, такие, как грядущие изменения в 214 ФЗ — отмена ДДУ, введение эскроу-счетов и повышение НДС с 18% до 20%. Изменения в 214 ФЗ стали действовать с 1 июня 2018 года: максимально ужесточились требования к застройщикам, их финансовой устойчивости, к органам управления девелоперов. Введён полный банковский контроль над операциями, проводимыми по счетам, и многое другое. Все это направлено на защиту дольщиков от потери денежных средств. Также создан Фонд защиты участников долевого строительства, который контролирует деятельность застройщиков. Эскроу-счета, которые только-только начинают входить в практику строительного рынка, стали ещё одной мерой со стороны государства по защите дольщиков. Они гарантируют максимальное количество доведённых до ввода в эксплуатацию объектов, так как стандартизируют отношения между банком и девелопером и делают их максимально прозрачными. Однако дополнительные издержки девелоперов лягут не только на них, но и на плечи покупателей — всё это может привести к росту затрат строителей в наступающем году, которые будут частично компенсироваться за счёт покупателей.