История с макарошками — путь к пересмотру прожиточного минимума

Экономисты продолжают подводить итоги 2018 года. Он был богатым на события, и краткий перечень основных шагов правительства в плане экономической стратегии News.ru уже публиковал. Особенность ушедшего года состоит в том, что очень многие из принятых правительством мер напрямую коснулись интересов практически каждого из жителей страны. В большей степени это относится к пенсионной реформе и изменению НДС, в чуть меньшей — к повышению кредитных ставок ЦБ и реформам в законодательстве, регламентирующем строительство. Важность других событий очевидна только специалистам — попробуем посмотреть на ушедший экономический год их глазами.

“

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»:

Главной экономической темой 2018 года стала пенсионная реформа. Её последствия до сих пор непонятны большинству граждан. Однако общее убеждение состоит в том, что жить в предпенсионном возрасте будет тяжелее, а вот пенсионные выплаты вряд ли станут выше. Конечно, необходимость повышения пенсионного возраста назрела, но правительство выбрало самый жёсткий вариант с весьма бедным информационным освещением. В итоге уровень недовольства в обществе оказался одним из самых высоких за последние пару десятков лет. Такие реформы легче проходят на фоне сильного экономического роста, а не фактической стагнации в экономике. К тому же разговоры о нехватке денег в бюджете на выплаты пенсий вызывали удивление, поскольку бюджет в текущем году исполняется с большим профицитом. Тем не менее пенсионная реформа это свершившийся факт.

Другим важным событием стала полномасштабная реализация бюджетного правила. Фактически российское государство живёт при стабильной цене на нефть около $40,8 за баррель. Остальные доходы от нефти направляются в резервы, которые должны будут обеспечить стабильность бюджета при более тяжелых временах. Всё было бы вполне неплохо, если бы нефть не оказалась дороже бюджетного барреля в 1,5-2 раза. Соответственно, Минфин направлял на покупку валюты значимые суммы, что вкупе с ухудшением внешней ситуации стало главным фактором ослабления рубля. Самое неприятное было в том, что ослабление рубля происходило даже тогда, когда нефть дорожала. В итоге в РФ образовался топливный кризис, который привёл к резкому увеличению ценников на АЗС. Всё это потребовало прямого вмешательства правительства для ручного регулирования ситуации. Естественно, что сам рынок оптовой и розничной торговли топливом также начал меняться и меняться в сторону более сильного государственного регулирования и выдавливания мелких и средних независимых продавцов. Ослабление рубля с участием бюджетного правила также спровоцировало ускорение темпов потребительской инфляции с одновременным падением реальных доходов населения. Ситуация пока ещё не взята под контроль, так как к ноябрю темпы роста цен ускорились до 3,8%. В ЦБ РФ даже допускают то, что в 2019 году инфляция может ускориться до 5,5% и выше. Впрочем, инфляционные ожидания населения допускают темпы роста цен на уровне 9,8%.

Однако нет худа без добра. Ослабление рубля вновь стимулировало рост внутреннего производства, так как оно выигрывает по сравнению с импортными поставками. Осенью 2018 года ожидания производителей достигли максимального уровня с марта 2013 года, то есть вернулись на уровни, которые предшествовали кризисным явлениям 2014-2015 годов. Безработица в стране всё же снижается, хотя темпы роста зарплат оставляют желать лучшего. Тем не менее на эту проблему начали обращать внимание, как в правительстве, так и в ЦБ РФ. Поэтому есть надежды, что власти будут не только формировать резервы на чёрный день, но и будут думать о том, как улучшить жизнь граждан. По сути, показатель реальных доходов населения является главным фактором, который сдерживает более высокие темпы роста экономики. Если наложить графики роста доходов населения и роста ВВП, то будет очевиден тот факт, что ускорение происходит тогда, когда реальные доходы растут. Чем больше будет денег у населения, тем лучше будет для розничной торговли, для строительства, для банков, для индустрии развлечений и производства товаров как ежедневного, так и длительного потребления.

Одним из способов повысить реальные доходы населения является борьба с бедностью. В России до четверти населения проживает у черты. Конечно, ускорение экономического роста является одной из самых эффективных мер по улучшению уровня жизни граждан, но пока наша экономика растёт очень неравномерно, а темпы этого роста крайне низкие. Меж тем, бороться с бедностью необходимо. В качестве мер могли бы быть приняты налоговые льготы для граждан с низкими доходами, продуктовые карты на покупку отечественных товаров для малоимущих, а также различные программы занятости. Плюс к этому необходимо более строго соблюдать законодательство о минимальной оплате труда, которая должна превышать прожиточный уровень. К тому же сам прожиточный уровень необходимо пересматривать. На это как минимум указывают недавние эксперименты попыток жить на одних «макарошках». В конце концов, должны же непомерные налоги исполнять какую-то функцию возврата в виде помощи наиболее уязвимым группам населения.

Конечно, говоря о важных экономических событиях года, нельзя обойти вниманием внешнюю ситуацию. Однако характер недружественных действий со стороны некоторых западных «партнёров» становится всё более непредсказуемым, как стихийные бедствия. Поэтому, вероятно, стоит к этому относиться, как к ураганам, землетрясениям, наводнениям и тому подобному. Соответственно, как личную, так и государственную жизнь стоит планировать с определённым резервом, чтобы эти события не оказывали значительного урона. На уровне личных финансов стоит позаботиться об инвестициях, которые принесут больше дохода, чем банковские депозиты, тем более, что государство занимается ровно тем же. Создание личных резервов позволит пережить любые проблемные времена, а вот их отсутствие может испортить жизнь, даже в довольно стабильной ситуации.