Экономика России замирает

https://news.ru/storage/news/2cc4d21e23ab783887f38ee513e1ccb8/e9f52bc8-8ac0-48c0-b428-1243b59377d6_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

ВВП растёт слабее ожиданий правительства, инфляция бьёт прогнозы

Рост ВВП России по факту оказался ниже, чем любые официальные прогнозы правительства за прошлый год. Экономика страны в 2018-м приросла всего на 1,5%, инфляция превысила целевой ориентир Центробанка, а реальные доходы населения увеличились на сущие копейки, подсчитали в Счётной палате (СП). Но всё могло бы быть хуже, следует из слов экспертов, — удар от ухудшения ситуации в экономике страны в этот раз принял на себя «плавающий» рубль.

«Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — даёт оценку ушедшему году глава СП Алексей Кудрин в своём микроблоге в Twitter. Инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента, констатирует главный аудитор России. Так, экономика страны выросла на 1,5% в декабре в годовом выражении, согласно предварительным оценкам Счётной палаты. Это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в официальных октябрьских прогнозах властей в лице Минэкономразвития, и на 0,6 п. п. меньше, чем в сентябрьских оценках. Результат по ВВП прошлого года также оказывается хуже показателя за 2017-й — плюс 1,6%, по данным Росстата.

Повышается и скорость роста цен в стране. Инфляция к началу 2019-го достигает 4,2% в годовом выражении, что больше официальных прогнозов МЭР и цели Центробанка. Ещё в сентябре прошлого года в ведомстве Максима Орешкина ожидали рост цен на 4%, а в октябре оценка улучшилась и вовсе до 2,7%, следует из сообщения Алексея Кудрина. Между тем в конце декабря в Минфине и Минэкономразвития, видя, что сдерживать темпы роста цен в заданных рамках не удаётся, заговорили о превышении инфляцией 4-процентного порога. Однако официальных прогнозов менять не стали.

Яйца были основным драйвером роста продовольственных цен в декабре, писал ранее News.ru. Резкое подорожание этого продукта (в среднем на 40−50% по сравнению с ноябрьскими цифрами) антимонопольщики объясняют новогодними праздниками. Однако вместе с тем продолжают дорожать овощи и фрукты — на 3% к прошлому году, говорится в материалах Росстата. Сергей Булкин/News.ru Алексей Кудрин

Если инфляция окажется немного выше или ниже таргета ЦБ — это не трагедия, это допустимые колебания, заверяла неоднократно глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако на этот год председатель даёт более пессимистичный прогноз — инфляция увеличится существенно в 2019-м, поэтому в ЦБ решили превентивно повысить ключевую ставку в середине декабре прошлого года.

Параллельно с этим рост реальных располагаемых доходов россиян оказался очень слабым, отмечает Алексей Кудрин со ссылкой на расчёты СП. Денег на руках у граждан к началу года было столько же, сколько и по итогам 2017-го, оценивают в Счётной палате. Рост показателя может быть в пределах 0−0,4%, тогда как власти в сентябре прогнозировали увеличение на 2,3%, а в октябре — уже на 3,4%.

Точность прогнозов Минэкономразвития, несмотря на расхождения с предварительными оценками СП, на этот раз оказалась достаточно высока, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Правительство по сравнению с другими институтами в своих прогнозах исторически заметно более оптимистично относительно динамики ВВП. Возможно, в этом году точности способствовал плавающий рубль — он, а не экономика, принимал на себя санкционное давление и все внешние шоки, в том числе со стороны сырьевого рынка, рассуждает эксперт.

Так, рубль постепенно слабел весь прошлый год и к доллару, и к евро, следует из данных Центробанка. Если ещё в январе 2018-го американская валюта стоила 57,05 рубля, то к концу года она подорожала почти на 13 рублей — до 69,5 рубля. Евро же прибавил в цене около 12 рублей, к началу 2019-го он стоил уже 79,5 рубля.