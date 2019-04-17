Гайдаровский форум — хороший повод поговорить о мировой экономике в целом, о вызовах, которые стоят перед ней, и о том, что ждёт в экономическом смысле наше государство как часть общей системы. Собеседник News.ru — российский экономист, финансист, бывший директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.

— Андрей Андреевич, какие сложности, на ваш взгляд, испытывает мировая экономика в настоящий момент? Какие беды ей грозят в обозримом будущем?

— Бед всегда грозит очень много, но любые беды — это в некотором смысле ещё и возможности.

— Много сегодня говорят о политике протекционизма, о развязанных торговых войнах.

— Торговые войны, действительно, идут, и Россия — один из лидеров по развязыванию таких войн. В этом смысле мы вносим свой негативный вклад. Наши антисанкции — вид торговой войны. Или санкции против Украины. Наши газовые войны также один из способов вести торговую войну. Здесь мы тоже преуспели.

— Возвращаясь к проблемам мировой экономики — назовите основные, на ваш взгляд.

— Изменения на рынке углеводородов. Америка нежданно выступила как крупнейший игрок. Ситуация с ОПЕК, где окончательно сломался механизм организации договорённостей. Жёсткое противостояние суннитов и шиитов, которое очень сильно влияет на экономическое положение стран Ближнего Востока, а значит и на весь рынок ископаемых в целом. Это одна проблема. Есть ещё нарастающий кризис в Китае, замедление темпов роста его экономики, серьёзный перекос в потреблении ресурсов. Например, Китай потребляет 50% всех мировых ресурсов железной руды. Как будет Китай восполнять для себя потенциальный дефицит ресурсов? Что он будет делать с увеличивающейся зависимостью от иностранных игроков? Если подумать, то можно ещё назвать проблемы и не одну.

Китай. Железный рудник Xinhua/Global Look Press

— Многие эксперты говорят о том, что мировую экономику ждёт резкое падение. На взгляд тех, кому нравится теория экономических циклов, десятилетие как раз подошло к концу.



— Верить в теорию десятилетий уже невозможно просто физически — на дворе 2019 год, а предыдущий кризис был в 2008. Цикл — это 2008–2018 годы. Десятилетие миновало, а никакого кризиса нет. Вообще, вся эта идея с магическими цифрами кажется мне несколько высосанной из пальца. Скорости меняются — то увеличиваются, то уменьшаются. То, что рецессия будет через некоторое время — это очевидно. Мы сейчас находимся на пике производства, на низкой инфляции, на низком росте потребления. Но как будет выглядеть рецессия — сказать достаточно сложно. Пока не очень понятно, откуда она придёт — кто станет первой крупной экономикой в мире, которая в это всерьёз впадёт? Непонятно, как будут американцы отрабатывать ситуацию дальнейшего сокращения баланса Федеральной резервной системы и что там будет происходить, когда уйдут последствия налоговых стимулов Трампа. Многие ждут рецессию уже в 2020 году, но никто не ждёт её в 2019 году. Так что если говорить об очень коротком промежутке времени, то, скорее всего, экономика не будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Она будет продолжать расти.

— Есть ли какие-то цифры, характеризующие рост экономики?

— Есть прогноз на 2019 год: около 2–2,5% составит рост мировой экономики; 3% — рост американской экономики; Китай продолжает расти на 6% в год; Евросоюз продолжает расти примерно на 1% в год. Картинка не самая плохая. Правда, на этом фоне идёт полномасштабный кризис фондовых рынков, и от этого никуда не денешься — есть естественная перекупленность этих рынков. Но для обычного человека это вообще ничего не значит, это не глобальный экономический фактор.

— Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал сегодня на Гайдаровском форуме, что Россия уходит от доллара. Что стоит за этой фразой?

— Это фраза общая. Россия сокращает объём долларов в резервах, это правда. Но при этом объём долларов в российских резервах всё равно порядка 40%. Это очень большой объём, и он примерно соответствует доле доллара в международных расчётах. Здесь Россия скорее не уходит от американской валюты, а балансирует свои резервы в соответствии с представленностью валют в международных расчётах. Россия пытается меньше использовать доллар в международных расчётах, но пока из этого ничего не получается: если посмотреть платёжный баланс, то он никак в этом смысле не изменился. Нет никакого ухода, никуда.

— Люди продолжат держать долларовые депозиты?

— Продолжат. Доллар — лучшая валюта на сегодня. И в том числе по надёжности. Рубль как раз одна из самых ненадёжных валют, и заставить людей держать деньги в домашней валюте не получится, да и не нужно — в этом нет абсолютно никакого смысла. Более того: Россия, может быть, от доллара и уходит, а ЦБ РФ его активно скупает. Здесь тоже есть некоторое внутреннее противоречие, по крайней мере, морально-этическое: уж если бы мы уходили от доллара, то, наверное, его не надо было бы и скупать.