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Экономисты прогнозируют «тяжёлые времена» для России

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Наступивший 2019 год сулит России замедление экономического роста, ускорение инфляции и снижение доходов, полагают экономисты. Кроме того, ожидается новый виток подорожания бензина, а также возможный рост безработицы из-за увеличения пенсионного возраста и сокращений.

Основные макроэкономические показатели в России, согласно прогнозам, будут хуже прошлогодних. Так, рост ВВП вряд ли превысит 1,5%, а инфляция, по разным данным, разгонится до 4,2−5%. Некоторые из проведённых в начале 2019 года опросов показывают, что граждане опасаются снижения доходов, надеясь, в лучшем случае, сохранить их на уровне 2018 года.

При этом российские власти, принимая резонансные решения — в частности, повышение пенсионного возраста и НДС, показывают, что их главная задача — не стимулировать рост, а накопить денег в ожидании «тяжёлых времён». По словам директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в том, что Россию ждут серьёзные испытания, сомневаться не стоит.

Эксперт считает, что санкции будут усиливаться, а ситуация на рынке нефти останется сложной. Несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу, средняя стоимость барреля не превысит $50. При этом углеводороды составляют около трети доходной части бюджета РФ. Николаев отметил, что в настоящее время мир вступает в полосу низких цен, как это было в 90-х годах. Это объясняется глобальными технологическими изменениями: рост добычи нефти в США, переход на электроавтомобили и развитие альтернативной энергетики.

Таким образом, цена на чёрное золото может упасть до $30−40 за баррель, что для российской экономики маловато.

Ещё одну треть составляет НДС, значительная часть которого получается за счёт импортных товаров, а их ввоз, в свою очередь, связан с экспортными поступлениями. Таким образом, по словам советника по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергея Хестанова, зависимость российской экономики от внешнего рынка достигает 50−60%. Стоит учитывать и тот факт, что США пока не вводили против России серьёзные санкции, которые затронут госдолг страны и доходы от экспорта сырья, сообщает «Профиль».

Последние непопулярные реформы, постоянный рост цен на продукты и услуги, снижение уровня доходов и неспособность разрешить проблему занятости. К правительству у россиян накопился целый ряд серьёзных претензий. Нужен ли нам новый кабмин, и, даже если таковой появится, уйдут ли со старым правительством существующие проблемы? В этих вопросах разбирался News.ru.


#экономика #россия #прогноз
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