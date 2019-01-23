USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.83 $ Bitcoin3,591.66 $
МОСКВА-18°C15:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Экономическим самоубийством Европы будет отказ от газа из РФ

Gazprom/Instagram.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Отказ Европы от российского газа будет «экономическим самоубийством». Об этом заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф.

В ходе экспертной дискуссии в клубе «Валдай» Шауфф отметил, что европейский энергетический сектор сохраняет свою конкурентоспособность при текущих ценах на российский газ. Санкции против нефтегазового сектора России для европейцев будут экономическим самоубийством, полагает глава АЕБ.

«В связи с этим у США наблюдаются довольно ограниченные рычаги, которыми они могли бы оказать воздействие на европейцев по этому вопросу», — полагает Шауфф.

Он также заявил, что европейский бизнес не считает правильным шагом возможное введение санкций против «Северного потока — 2». Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не на переговорах с США, отметил Шауфф. Американские санкции наносят ущерб не только России, но бьют и по европейцам как основному торгово-экономическому партнеру, считает глава АЕБ.

Как ранее писал News.ru, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что власти Германии надеются заключить соглашение о транзите газа через Украину до запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».


#экономика #россия #европа #валдай #газоснабжение
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
в мире 23:10, 22 января 2019
OMV: «Северный поток — 2» будет запущен
экономика 13:53, 22 января 2019
Германия хочет сохранить транзит газа через Украину
Европарламент выступил против «Северного потока — 2»
экономика 13:06, 13 декабря 2018
Европа отказывается от российского газа
Европарламент выступил против «Северного потока — 2»
Лента новостей
спорт 15:55
Сербская фигуристка отреагировала на слова Шаботовой о допинге
происшествия 15:50
Автобус задавил мужчину в Москве
в мире 15:48
Голландия скрывает материалы по крушению MH17
общество 15:45
В Челябинскую область пришел смог из Сибая
культура 15:42
Сын Джеймса Гандольфини получил роль юного Тони Сопрано
Другие новости
экономика 14:56
ЦБ понизил курс доллара и евро
экономика 14:41
Орешкин призвал не думать о России после Путина
экономика 14:38
Максимальная ставка по вкладам в рублях продолжает расти
экономика 13:39
В «Газпроме» рассказали о рисках отказа от льгот на плиты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top