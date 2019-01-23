Экономическим самоубийством Европы будет отказ от газа из РФ

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Отказ Европы от российского газа будет «экономическим самоубийством». Об этом заявил глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф.

В ходе экспертной дискуссии в клубе «Валдай» Шауфф отметил, что европейский энергетический сектор сохраняет свою конкурентоспособность при текущих ценах на российский газ. Санкции против нефтегазового сектора России для европейцев будут экономическим самоубийством, полагает глава АЕБ.

«В связи с этим у США наблюдаются довольно ограниченные рычаги, которыми они могли бы оказать воздействие на европейцев по этому вопросу», — полагает Шауфф.

Он также заявил, что европейский бизнес не считает правильным шагом возможное введение санкций против «Северного потока — 2». Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не на переговорах с США, отметил Шауфф. Американские санкции наносят ущерб не только России, но бьют и по европейцам как основному торгово-экономическому партнеру, считает глава АЕБ.

Как ранее писал News.ru, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что власти Германии надеются заключить соглашение о транзите газа через Украину до запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».