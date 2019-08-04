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МИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России провёл исследование и выяснил, что российские женщины, заболевшие раком, живут в среднем на 18 лет меньше, а мужчины — на 15, что обошлось государству в $8,1 млрд за 2011–2015 годы.

Наибольшие экономические потери России принёс рак лёгких у мужчин ($1,2 млрд), и рак груди у женщин ($0,64 млрд). На втором месте — рак желудка у мужчин ($0,52 млрд) и шейки матки у женщин ($0,34 млрд), пишет « Коммерсант ».

Прогнозируется, что к 2030 году экономические потери от рака груди снизятся до $0,52 млрд, от рака лёгких — до $0,97 млрд. При этом ожидается рост потерь от онкологических заболеваний головы и шеи у мужчин с $0,32 млрд до $0,4 млрд и рака шейки матки у женщин — с $0,34 млрд до $0,45 млрд.

Научный сотрудник НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антон Барчук рассказал, что экономические потери от онкологических заболеваний относительно сопоставимы во всех странах.

Как писал News.ru ранее, около 70% жителей России сталкивались с онкологическими заболеваниями — им или их знакомым медики ставили такой диагноз, говорится в докладе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).