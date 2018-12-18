Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты

https://news.ru/storage/news/102218a7b0e697461c8c77e80f2c5ff9/d226b35e-0d02-4c84-9547-0147124cb5a7_850.jpg Jaap Arriens/Global Look Press

ЦБ Египта изучает вопрос запуска государственной криптовалюты. Об этом рассказал заместитель руководителя ЦБ страны Айман Хуссейн.

По словам представителя регулятора, в настоящее время изучаются различные сценарии запуска. К обсуждению задачи были привлечены специалисты с опытом работы в международных финансовых структурах, которые прорабатывают вопросы организации обращения криптовалют.

Для того чтобы избежать расходов по чеканке монет и печати банкнот, было принято решение о выпуске государственных криптомонет. С другой стороны, предлагается сократить объём наличного оборота денег, это должно повысить собираемость налогов.

Как отмечают специалисты, криптовалюты и блокчейн становятся все более востребованными технологиями в Египте, в стране уделяют внимание вопросам новых финансовых технологий.

Советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов рассказал News.ru, что это может быть любопытный и в любом случае знаковый эксперимент.

«Применение государственной криптовалюты имеет важные особенности — можно видеть движение денег как оно есть, собирать и обрабатывать данные, понимать концентрацию потоков по секторам и иметь высокий уровень контроля», — отметил он.

Собираемость налогов теоретически, по некоторым видам, можно также вывести в онлайн-режим, полагает Салихов. При этом есть возможность существенно сузить серую зону, что для Египта может быть особенно важно. Каков бы ни был в итоге опыт, если проект запустят, наблюдать за ним будут все страны и регуляторы. Пока что-то подобное было только в Венесуэле, но тут уровень может быть совершенно иной, отмечает эксперт.

Ранее вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявлял, что все желающие смогут приобрести за деньги венесуэльскую криптовалюту петро, писал News.ru.