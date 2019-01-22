ЕАЭС разработает стратегию экономической интеграции

В рамках Евразийского экономического союза будет выработана стратегия экономической интеграции на период до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.
Как следует из сообщения, на встрече белорусского премьер-министра Сергея Румаса и члена коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой обсуждались стратегические направления развития евразийской экономической интеграции.
«Обсуждены актуальные вопросы развития ЕАЭС. В частности, речь шла о разработке стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сообщила пресс-служба белорусского кабмина.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, которые будут составлять повестку очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Его проведение должно состояться 1 февраля в Алма-Ате.
Ранее News.ru сообщал, что страны ЕАЭС договорились о предварительных акцизах на сигареты и алкоголь. Принципы ведения налоговой политики должны быть согласованы до 1 февраля 2019 года.