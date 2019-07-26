https://static.news.ru/photo/9c171186-b02d-11e9-9d29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.

По данным пресс-службы ЕАЭС, в проекте указаны принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табак для стран — участниц союза. Он уже одобрен советом сообщества и разослан странам-участникам.

Согласно документу, ставка акциза на табак в странах ЕАЭС составит €35 на 1 тыс. штук с 2024 года. Как пишет газета « Известия », это позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака.

Сообщается, что незаконная табачная продукция, поступающая из стран ЕАЭС, составляет 45% всего объёма нелегальных сигарет, продающихся в России. Больше всего поддельной продукции продаётся в регионах, граничащих с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.

Как писал News.ru, Россия планирует ужесточить законодательство в сфере борьбы с курением. Скоро появятся обезличенные пачки сигарет. Речь идёт об упаковках, на которых не содержится логотипов, а названия марок написаны единым шрифтом.