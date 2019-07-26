Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
По данным пресс-службы ЕАЭС, в проекте указаны принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табак для стран — участниц союза. Он уже одобрен советом сообщества и разослан странам-участникам.
Согласно документу, ставка акциза на табак в странах ЕАЭС составит €35 на 1 тыс. штук с 2024 года. Как пишет газета «
Сообщается, что незаконная табачная продукция, поступающая из стран ЕАЭС, составляет 45% всего объёма нелегальных сигарет, продающихся в России. Больше всего поддельной продукции продаётся в регионах, граничащих с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.
Как писал News.ru, Россия планирует ужесточить законодательство в сфере борьбы с курением. Скоро появятся обезличенные пачки сигарет. Речь идёт об упаковках, на которых не содержится логотипов, а названия марок написаны единым шрифтом.