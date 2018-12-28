ДВМП планирует продавать акции

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Совет директоров Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) планирует рассмотреть вопрос о продаже акций компании.

«ПАО "ДВМП" на заседании рассмотрит вопрос о реализации размещённых акций ДВМП, находящихся в распоряжении компании», — передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение ДВМП.

В Fesco, чьей головной компанией является «Дальневосточное морское пароходство», пока не комментируют эту информацию. Однако ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что портовый оператор из ОАЭ DP World претендует на покупку 49% её акций.

Ранее News.ru писал, что компания FESCO, треть которой принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову, ведёт переговоры по продаже своей доли в железнодорожном контейнерном операторе «Трансконтейнер». Интерес к пакету уже проявили «Енисей Капитал» и UCL Holding. Все вырученные средства от продажи пойдут на погашение долгов FESCO, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. Ранее братья Магомедовы продали «Транснефти» часть крупнейшего портового оператора России НМТП.