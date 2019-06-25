https://static.news.ru/photo/b77bf392-9755-11e9-8b1a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий порядок выдачи вида на жительство и разрешения на временное проживание.

Получение разрешения на проживание упрощено для русскоязычных иностранных граждан и лиц без гражданства, которые хотят жить и работать в России.

Предлагается выдавать разрешение на временное проживание без учёта утверждаемой кабмином квоты иностранцам, которые родились в России, состоят в браке с гражданами РФ и инвестируют в экономику страны.

Также упрощённый порядок выдачи вида на жительство предусмотрен для граждан Украины.

Как ранее писал News.ru, многодетная украинская семья, которая дозвонилась до президента РФ Владимира Путина на прямую линию, в ближайшее время получит российское гражданство.