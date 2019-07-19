https://static.news.ru/photo/4d952bda-aaea-11e9-ad0d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рядовые граждане России смогут инвестировать в краудфандинговые проекты до 600 тысяч рублей в год. Такое правило регламентируется в проекте закона, который ко второму чтению готовит комитет Госдумы по финансовому рынку.

В документе говорится, что оператор инвестплатформы вправе предоставить возможность физическому лицу инвестировать ежегодно до 600 тысяч рублей через его платформу, с учётом средств, вложенных за этот же период через другие подобные площадки.

Ограничение не будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, физических лиц — квалифицированных инвесторов, а также на тех, кто приобретёт утилитарные цифровые права по договорам инвестирования, заключённым с публичным акционерным обществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Ранее News.ru сообщал, что в России могут ввести ограничения на частные вложения в краудфандинг. Граждане смогут инвестировать не более 100 тыс. рублей в один проект, при этом годовой лимит вложений составит 600 тыс. рублей.

Согласно поправкам, операторы инвестиционных платформ будут вправе признать гражданина квалифицированным инвестором. Для этого он должен отвечать как минимум одному из нижеперечисленных требований: инвестору необходимо иметь высшее экономическое образование или специальный финансовый аттестат, обладать активами или имуществом на сумму не менее 6 млн рублей, а также иметь минимум два года опыта работы в сфере ценных бумаг. Эксперты уверены, что все эти нововведения призваны в первую очередь снизить финансовые риски для населения.