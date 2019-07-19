Дмитрий Козак Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Прямой запрет на участие иностранных компаний в госзаказе собираются отменить в России. Речь идёт о пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: различные процедуры должны быть упрощены, а порядок подтверждения страны происхождения продукции унифицирован.

Инициатором данного предложения стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. При этом Минэкономразвития напротив хочет ужесточить процесс импортозамещения, сообщает газета «Ведомости».

Издание отмечает, что Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, отменяющий действующий запрет.

В федеральной антимонопольной службе инициативу поддержали. В ведомстве считают, что запрет на покупки иностранной продукции стоит сохранить лишь из-за безопасности. В настоящее время в целях импортозамещения нельзя покупать иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику, мебель, ДСП- и ДВП-панели.

Ранее News.ru сообщал, что Россия заняла 9-е место среди стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории РФ. Это на 11% меньше показателя предыдущего года (238 проектов), что соответствует общеевропейской тенденции снижения инвестиционной активности в связи с Brexit и замедлением темпов экономического роста в Европе.

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