https://static.news.ru/photo/46e99518-ac35-11e9-8603-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Козак Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Прямой запрет на участие иностранных компаний в госзаказе собираются отменить в России. Речь идёт о пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: различные процедуры должны быть упрощены, а порядок подтверждения страны происхождения продукции унифицирован.

Инициатором данного предложения стал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. При этом Минэкономразвития напротив хочет ужесточить процесс импортозамещения, сообщает газета « Ведомости ».

Издание отмечает, что Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, отменяющий действующий запрет.

В федеральной антимонопольной службе инициативу поддержали. В ведомстве считают, что запрет на покупки иностранной продукции стоит сохранить лишь из-за безопасности. В настоящее время в целях импортозамещения нельзя покупать иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику, мебель, ДСП- и ДВП-панели.

Ранее News.ru сообщал, что Россия заняла 9-е место среди стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории РФ. Это на 11% меньше показателя предыдущего года (238 проектов), что соответствует общеевропейской тенденции снижения инвестиционной активности в связи с Brexit и замедлением темпов экономического роста в Европе.